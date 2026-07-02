Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od oko 15 kilometara.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 35.4168 i dužine 27.3066, odnosno na oko 24 kilometara udaljenosti od ostrva Karpatos, a oko 195 kilometara udaljenosti od Herakliona na ostrvu Krit.

"Ležaljke su se tresle dok smo bili na njima", "Pogledao sam lustere da bih bio siguran – da, zaista su se ljuljali!" navodi se u komentarima na sajtu EMSC-a, dok se navodi i da se potres osetio na Rodosu.

Zasad nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

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