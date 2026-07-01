Predsednik SAD Donald Tramp očekuje da sve članice NATO-a na samitu u Ankari budu spremne da krenu ka izdvajanju pet odsto BDP-a za odbranu, izjavio je američki ambasador pri NATO-u Metju Vitaker.

Vitaker je poručio da među saveznicima postoje velike razlike i da Vašington više ne želi prazna obećanja, već jasan plan povećanja vojne potrošnje.

- Neki saveznici rade više od drugih. Ima nekih koji zaostaju ili koji ne troše dovoljno u ovom trenutku, ili nemaju kredibilan put. Predsednik Tramp u potpunosti očekuje da svi saveznici krenu putem povećanja izdvajanja na pet odsto - rekao je Vitaker, prenosi Rojters.

Ankara postaje mesto obračuna oko novca

Samit NATO-a biće održan 7. i 8. jula u Ankari, a očekuje se učešće lidera svih 32 članica Alijanse. Prema najavama, na sastanku će biti i predstavnici zemalja iz regiona Zaliva i Azijsko-pacifičkog područja, što dodatno pokazuje da NATO pokušava da prikaže širu političku i bezbednosnu sliku, a ne samo unutrašnji sastanak saveznika.Turska će samit ugostiti u trenutku kada su izdvajanja za odbranu ponovo jedno od najosetljivijih pitanja u Alijansi. Zvanični podaci NATO-a potvrđuju da se samit održava 7. i 8. jula 2026. u Ankari, u predsedničkom kompleksu Beštepe.

Za Trampa je poruka jednostavna: članice NATO-a moraju da plate više za sopstvenu bezbednost. Za evropske saveznike, zahtev od pet odsto BDP-a znači ozbiljan pritisak na budžete, posebno u zemljama koje se još bore da dostignu i ranije zacrtane ciljeve.

Vašington traži dokaz, ne obećanje

Vitakerova izjava dolazi uoči sastanka na kojem će se meriti koliko su saveznici zaista spremni da povećaju vojnu potrošnju. On je ranije poručio da će samit u Ankari biti prvi veliki trenutak provere posle obaveze da se ide ka pet odsto BDP-a za odbranu.

To znači da se od članica neće tražiti samo politička podrška, već konkretan put: koliko novca, kojim tempom i kroz koje programe. U praksi, taj novac podrazumeva više municije, jačanje PVO sistema, obnovu vojne industrije, veću spremnost trupa i brže popunjavanje praznina koje su postale očigledne posle rata u Ukrajini.

Turska, kao domaćin, na samit dovodi svih 32 lidera NATO-a, uz veliki broj ministara, diplomata, zvaničnika međunarodnih organizacija i stranih gostiju. Turska direkcija za komunikacije navela je da će Ankara 7. i 8. jula ugostiti šefove država i vlada svih članica Alijanse, kao i brojne pozvane lidere.