Mnogi putnici koji kreću na duge letove primete da je u kabini aviona znatno hladnije nego napolju. Zato se u ručnom prtljagu često nađu dukserice, džemperi ili lagane jakne, čak i usred leta.

Međutim, kako objašnjavaju stručnjaci iz avio-industrije, niža temperatura u avionu nije slučajnost, već deo sistema koji doprinosi bezbednosti i udobnosti putnika tokom leta.

Koja je idealna temperatura u avionu?

Prema rečima bivšeg stjuarda i voditelja emisije The Jet Set, Bobija Lorija, temperatura u kabini najčešće se održava između 21 i 24 stepena Celzijusa.

Iako je to temperatura koja se smatra prijatnom u zatvorenom prostoru, u avionu često deluje hladnije zbog veoma niske vlažnosti vazduha. Vlažnost u kabini uglavnom iznosi između 10 i 20 odsto, što je manje nego u mnogim pustinjskim područjima.

Zbog suvog vazduha organizam brže gubi vlagu, pa je osećaj hladnoće izraženiji.

Bezbednost je glavni razlog

Niža temperatura nije uvedena zbog komfora, već prvenstveno zbog fizioloških reakcija organizma tokom leta.

Kabina aviona pod pritiskom je koji odgovara nadmorskoj visini od približno 1.800 do 2.400 metara. Na toj visini organizmu je dostupno manje kiseonika nego na nivou mora, zbog čega kod pojedinih putnika mogu da se jave:

vrtoglavica,

malaksalost,

dezorijentacija,

nesvestica.

Hladniji vazduh pomaže organizmu da lakše podnese ove uslove, jer može doprineti stabilnijem radu srca i ujednačenijem disanju.

Zašto se temperatura ne povećava?

Tokom leta u kabini boravi veliki broj ljudi na relativno malom prostoru. Svaki putnik emituje telesnu toplotu, zbog čega bi temperatura bez rashlađivanja brzo počela da raste.

Zbog toga sistemi klimatizacije održavaju nižu početnu temperaturu kako bi se tokom leta obezbedili stabilni uslovi u celoj kabini.

Ko kontroliše temperaturu u avionu?

Savremeni avioni koriste sistem za kontrolu životne sredine (Environmental Control System – ECS), koji reguliše temperaturu, pritisak i kvalitet vazduha.

Kabina je podeljena u više zona, pa se temperatura može posebno podešavati u prednjem, srednjem i zadnjem delu aviona.

Na pojedinim tipovima letelica:

u avionima kompanije Boeing temperaturu uglavnom podešavaju piloti iz kokpita,

temperaturu uglavnom podešavaju piloti iz kokpita, u avionima Airbus kabinsko osoblje ima mogućnost direktnog upravljanja klimatskim sistemom u putničkom prostoru.

Zbog toga putnici ponekad mogu primetiti razliku u temperaturi između različitih delova kabine.

Gde je u avionu najhladnije?

Ako ste osetljivi na hladnoću, prilikom izbora sedišta vredi imati u vidu da su pojedina mesta često hladnija od drugih.

To se posebno odnosi na:

sedišta pored izlaza za slučaj opasnosti,

mesta uz prozor,

sedišta u blizini kuhinjskog dela aviona (galley), gde rade dodatni rashladni sistemi.

Kako se pripremiti za let?

Pošto nije moguće podesiti temperaturu tako da odgovara svim putnicima, stručnjaci preporučuju slojevito oblačenje. Lagana jakna, dukserica ili šal mogu znatno povećati udobnost, posebno tokom dugih letova ili noćnih putovanja.

Iako se mnogima čini da je u avionu previše hladno, ovakav režim rada klimatizacije predstavlja kompromis između udobnosti i bezbednosti, sa ciljem da uslovi u kabini budu što povoljniji za sve putnike tokom leta.