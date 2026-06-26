Mali avion udario je u CITIC kulu u Pekingu oko 18 časova po lokalnom vremenu. Dva prozora zgrade su razbijena pri udaru, koji je doveo do toga da se letelica potpuno raspadne.

Uznemirujući snimci prikazuju fragmente aviona kako padaju na tlo. Gust dim se video kako se diže sa prizemlja zgrade, gde su se rasuli ostaci letelice. Broj žrtava za sada nije poznat.

Dramatične fotografije prikazuju veliku rupu na bočnoj strani nebodera, koji je ujedno i najviša zgrada u Pekingu.

Ovaj super-visoki neboder nalazi se u centralnoj poslovnoj četvrti distrikta Čaojang. Često se naziva „China Zun“, a zgrada je visoka oko 518 metara.

Prema lokalnim medijima, avion je navodno bio model B-12PP. Pilot je leteo sam i poleteo je sa aerodroma Šifosi oko pola sata ranije, prenosi Global.hk.

Avion je bio na putu da se vrati na aerodrom radi sletanja u 17:40, ali je skrenuo sa rute, navodi taj izvor. Praćenje leta pokazalo je da je avion bio praćen do trenutka kada je izgubio signal u oblasti istočne pete obilaznice Pekinga.

Letelica je zatim izgubila kontakt i nije se mogla ponovo uspostaviti veza, piše "San".