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Pitali su gde da letuju u Hrvatskoj! Dobili upozorenje na jedno mesto!
Izbor destinacije za letovanje nije lak, posebno kada je budžet ograničen. Upravo zato jedan mladi par zatražio je iskustva drugih putnika, a odgovori su pokazali da mišljenja o hrvatskim letovalištima mogu biti veoma različita.
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