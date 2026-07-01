Sa početkom letnje sezone i visokim temperaturama širom regiona, mnogi koji još nisu rezervisali odmor traže preporuke za destinacije koje nude dobar odnos cene, sadržaja i manje gužve. Jedan mladi par iz Bosne i Hercegovine obratio se korisnicima Redita u nadi da će lakše doneti odluku gde da provede letovanje u Hrvatskoj.

Kako su naveli, prošlog leta boravili su u Vodicama i bili veoma zadovoljni, ali ove godine žele da isprobaju novu destinaciju. Razmatrali su Makarsku, međutim, brojni komentari o velikim gužvama na plažama naveli su ih da potraže dodatne savete.

U objavi su objasnili da traže mesto koje nije pretrpano turistima, ali da ipak ima restorane, kafiće i nešto bogatiji večernji sadržaj. Budući da su studenti, istakli su da za smeštaj mogu da izdvoje oko 80 evra po noćenju i zamolili druge korisnike da podele iskustva iz ličnog primera.

Među prvim preporukama našla su se Brela. Jedna korisnica napisala je da joj je to omiljena destinacija na hrvatskom primorju, ali je dodala da je to mesto pogodnije za porodice i one koji žele miran odmor, jer nema izražen noćni život.

S druge strane, pojedini korisnici imali su potpuno drugačiji savet kada je reč o Makarskoj.

Jedan od njih poručio je da bi tu destinaciju trebalo izbegavati zbog velikih gužvi tokom sezone. Kako je naveo, na plažu je potrebno stići veoma rano kako bi se pronašlo slobodno mesto, dok se već nakon kratkog vremena prostor ispuni kupačima.

Kao alternativu predloženi su Brist i Gradac za one koji žele da letuju na kopnu, dok je za ljubitelje ostrva izdvojen Vis. Korisnik koji je nedavno boravio na tom ostrvu ocenio ga je kao jedno od najlepših u Hrvatskoj, uz napomenu da su cene nešto više, pa možda neće odgovarati svakom budžetu.

Više učesnika diskusije preporučilo je i Istru, ističući da nudi veliki izbor mesta za odmor, kvalitetnu turističku ponudu i mogućnost obilaska brojnih znamenitosti.

Prema njihovim iskustvima, mesta poput Umaga, Novigrada, Poreča, Rovinja, Funtane, Vrsara i Fažane predstavljaju dobar izbor za smeštaj, dok su ocenili da su cene u Istri uglavnom niže nego u Dalmaciji.

Za one koji žele da izbegnu najveće gužve, pojedini korisnici savetovali su da Pulu, Premanturu i Medulin ostave za jednodnevne izlete, umesto da u njima organizuju boravak tokom celog odmora.

Kao još jedna preporuka izdvojeno je ostrvo Rab. Prema komentarima, ono nudi mirniju atmosferu, raznovrsne plaže i bogatu prirodu, zbog čega ga mnogi smatraju odličnim izborom za opušten letnji odmor.

Na kraju diskusije pomenuti su i Šolta, Murter i Pag kao destinacije vredne razmatranja. Ipak, jedan korisnik iz Hrvatske zaključio je da su cene na domaćem primorju poslednjih godina značajno porasle, zbog čega ni sam više ne bira hrvatsku obalu za letovanje, uprkos tome što je smatra jednom od najlepših na Jadranu, piše Dnevno.