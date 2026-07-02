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Država uvodi paket pomoći vredan oko 600 miliona evra za gotovo tri miliona građana.

Penzioneri će dobiti jednokratnu pomoć od 20.000, 27.500 ili 35.000 dinara, u zavisnosti od visine penzije.

Isplata svih novčanih davanja planirana je krajem septembra ili početkom oktobra, u narednih 90 dana.

Biće podeljeno 30.000 turističkih vaučera od po 10.000 dinara za penzionere sa penzijom do 80.000 dinara.

Produžava se uredba o energetski ugroženom kupcu, uz popuste od 20 do 40 odsto na račune za struju i gas.

Penzioneri i borci zadržavaju dodatni popust od 1.000 dinara na računima za električnu energiju.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je novi paket državne pomoći namenjen građanima, sa posebnim fokusom na penzionere i druge socijalno osetljive kategorije. Kako je napomenuo potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali, vrednost paketa iznosi oko 600 miliona evra, a njime će biti obuhvaćeno gotovo tri miliona građana Srbije.

Isplata svih jednokratnih novčanih davanja planirana je krajem septembra ili početkom oktobra, odnosno u narednih 90 dana. Najveći deo sredstava, ukupno 377,2 miliona evra, biće usmeren ka 1.663.000 penzionera.

Ministar Mali izjavio je da je cilj novih mera da se građanima olakša period pred jesen i zimu, kada obično rastu troškovi života. On je naglasio da država na ovaj način želi da pruži dodatnu podršku građanima sa nižim primanjima i da penzionerima uzvrati za podršku ekonomskim reformama.

Tri kategorije pomoći za penzionere

Visina jednokratne pomoći određena je prema iznosu penzije.

Penzioneri čija primanja ne prelaze 31.092 dinara dobiće 35.000 dinara jednokratne pomoći. Kako je naveo predsednik Vučić, ovu podršku primiće nešto više od 459.000 penzionera, a za mnoge od njih ona predstavlja iznos jednak ili čak veći od redovne mesečne penzije.

Građani koji primaju penziju od 31.092 do 56.851 dinar dobiće po 27.500 dinara. Ova mera obuhvata više od 548.000 penzionera.

Penzionerima čija su primanja veća od 56.851 dinara biće isplaćeno po 20.000 dinara. Ovom kategorijom obuhvaćeno je više od 655.000 korisnika penzija.

Turistički vaučeri i popusti za energente

Pored novčane pomoći, država će podeliti i 30.000 turističkih vaučera u vrednosti od po 10.000 dinara. Pravo na njih imaće svi penzioneri čija penzija ne prelazi 80.000 dinara, odnosno više od 1,33 miliona građana. Aleksandar Vučić je najavio da će ovog puta kontrola dodele vaučera biti znatno stroža kako bi se sprečile eventualne zloupotrebe.

Predviđeno je i produženje uredbe o statusu energetski ugroženog kupca, što znači da će socijalno ugrožena domaćinstva i dalje ostvarivati umanjenje računa za električnu energiju i gas od 20 do 40 odsto. Uz to, penzioneri i borci nastaviće da ostvaruju dodatni popust od 1.000 dinara na računima za struju, kako bi lakše podneli povećane troškove tokom grejne sezone.

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