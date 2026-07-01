Vest da je među 11 poginulih u stravičnoj avionskoj nesreći u Francuskoj bio i srpski instruktor padobranstva Filip Kovačević potresla je njegovu porodicu, prijatelje i padobransku zajednicu širom Evrope. Društvene mreže preplavile su emotivne poruke onih koji su ga poznavali i sa njim delili ljubav prema letenju.

Mnogi ne mogu da prihvate da čoveka koji je drugima ulivao sigurnost, osmeh i samopouzdanje više nema.

Srca su nam teška i nebo plače... Molim se Bogu da te prati i čuva tebe i tvoje saputnike u letu - napisao je jedan od prijatelja.

Brojni poznanici ističu da iza Filipa nije ostala praznina samo u njegovoj porodici, već i u celoj padobranskoj zajednici.

Mislim na tvoju porodicu, prijatelje i sve padobrance koji sada moraju da se oproste od tebe. Nedostajaće nam tvoj osmeh, dobro raspoloženje i sve ono što te je činilo posebnim čovekom - navodi se u jednoj od oproštajnih poruka.

Jedna od najpotresnijih objava stigla je od prijatelja koji mu je, ne znajući šta se dogodilo, kobnog dana poslao poruku.

-Poslao sam ti poruku da proverim kako si, a odgovor nikada neće stići. Hvala ti na svim razgovorima koje smo vodili. Smrt uzima telo, ali ne i dušu. Zato želim da verujem da si sada na nekom drugom putovanju - napisao je.

Od Filipa se oprostio i padobranski klub u kojem je godinama bio član.

-Bio si primeran padobranac i čovek kog su svi cenili. Nedostajaće nam tvoj osmeh, dobrota i vedar duh - naveli su.

Njegov prijatelj Rikardo Moreira istakao je da Filip nije bio samo vrhunski profesionalac, već i čovek koji je nesebično delio svoje znanje.

Uvek si bio spreman da pomogneš i da svojim iskustvom uliješ sigurnost drugima. Pamtiću tvoj osmeh, mir i velikodušnost - poručio je.

Koliko je Filip bio cenjen potvrđuju i reči Žan-Mišela Pulea, nacionalnog tehničkog direktora Francuske padobranske federacije.

Bio je dvostruko kvalifikovan instruktor. Pored rada u okviru federacije, bavio se i tandem skokovima za početnike. Upravo zbog tog angažmana bio je u Nansiju tog kobnog dana. Bio je izuzetno stručan u svemu što je radio - rekao je Pule.

Njegov dugogodišnji prijatelj i višestruki svetski šampion u padobranstvu David Ue kaže da će ga pamtiti pre svega po ljudskosti.

Bio je skroman čovek velikog srca koji je nesebično pomagao mlađima. Mnogo je dao našem sportu, a svi koji su ga poznavali pamtiće ga kao vedrog, srdačnog i izuzetno profesionalnog čoveka - rekao je on.

Podsetimo, mali avion sa 12 mesta srušio se ubrzo nakon poletanja u mestu Tomblen, kod Nansija. U letelici su se nalazili pilot, pet instruktora padobranstva i pet osoba koje su tog dana trebalo prvi put da izvedu skok padobranom. Svih 11 putnika izgubilo je život, a istraga o uzroku nesreće je u toku.

Alo/Kurir