Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je hitno upozorenje za narednih sat do dva zbog snažnog nevremena koje će pogoditi istok Srbije.

Prema najnovijim podacima meteorologa, na području Borskog i Zaječarskog okruga trenutno se razvila jaka konvektivna oblačnost. Ovaj sistem uslovljava lokalno veoma obilne pljuskove sa grmljavinom, a građani na ovom području mogu očekivati i kratkotrajnu pojavu grada, kao i jak olujni vetar.

Opasnost se širi: Ovi okruzi su sledeći na udaru

Meteorolozi upozoravaju da se nevreme neće zadržati samo na istoku zemlje. Ovaj oblačni sistem ima izraženu tendenciju premeštanja, pa su u narednim satima na direktnom udaru Braničevski i Pomoravski okrug.

Građanima u ovim delovima Srbije savetuje se maksimalan oprez, posebno u saobraćaju, kao i da prate dalja uputstva i najave nadležnih službi jer se situacija na terenu brzo menja.