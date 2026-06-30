U intervjuu za Rojters, Vajdel je ocenila da je prekid energetskih veza sa Rusijom nakon uvođenja sankcija 2022. godine "unazadio Nemačku za naredne godine" i da je doveo do gubitka stotina hiljada radnih mesta, kao i povećane zavisnosti od skupljih izvora energije.

Ona je poručila da AfD vidi predstojeće pokrajinske izbore kao "odlučujuću prekretnicu" i izrazila je uverenje da bi stranka mogla da obezbedi put ka vlasti na saveznom nivou već posle narednih parlamentarnih izbora.

Vajdel je navela da AfD može da pobedi na ključnim izborima u istočnim nemačkim pokrajinama, uključujući Saksoniju-Anhalt i Meklenburg-Zapadnu Pomeraniju, što bi, kako je ocenila, "otvorilo put ka kabinetskoj funkciji".

Govoreći o Rusiji, ona je rekla da bi "jeftina energija" ponovo trebalo da bude dostupna Nemačkoj i kritikovala je zavisnost od Sjedinjenih Američkih Država kao skupljeg dobavljača energenata.