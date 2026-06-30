Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti uslediće kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima.

Duvaće slab i umeren, severni i severoistočni vetar.

Najniža temperatura biće od 16 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 36 do 40 stepeni.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme. Duvaće slab i umeren, severni i severoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna oko 38.

Prema upozorenju RHMZ, nastavlja se toplotni talas, koji će trajati do sredine ove sedmice. U sredu se očekuje malo svežije vreme ali i dalje toplo sa najvišom temperaturom od 32 do 36 stepeni, a zatim će uslediti osetan pad temperature, pa će od četvrtka u većini mesta najviša dnevna temperatura biti i ispod 30 stepeni.

RHMZ je objavio upozorenje na padavine od srede uveče i u četvrtak.

U sredu i četvrtak biće promenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom koji se u petak očekuju samo na jugu i istoku Srbije. U sredu krajem dana i tokom noći ka četvrtku na severu i zapadu, a u četvrtak i u ostalim krajevima, lokalno su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode praćene većom količinom padavina za kratko vreme, jakim i olujnim vetrom a ponegde i gradom.

Od subote će biti pretežno sunčano i umereno toplo vreme.

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