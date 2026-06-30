U Srbiji je u 7.00 sati najtoplije u Kikindi, gde je izmereno 27 stepeni, dok je najsvežije u Sjenici, gde je izmereno 14 stepeni, objavljeno je na sajtu RHMZ.
U Beogradu, Somboru i Novom Sadu je 26 stepeni, dok je u Valjevu, Negotinu i na Crnom vrhu izmereno 25 stepeni. Temperatura od 24 stepena izmerena je u Banatskom Karlovcu, Kragujevcu i Velikom Gradištu, a u Sremskoj Mitrovici i Ćupriji izmerena su 23 stepena.
U Loznici, Kraljevu i Kruševcu je 22 stepena, dok je u Vranju, Nišu i Smederevskoj Palanci 21 stepen.
Ekstremni uslovi za nastanak i razvoj požara na otvorenom
RHMZ upozorava da toplotni talas u narednim danima može da doprinese porastu opasnosti od iniciranja i širenja požara na otvorenom, kao i da će rizici biti najizraženiji u regionima sa najvećim deficitom vlage u zemljištu, odnosno sa najvećim nedostatkom padavina iz prethodnog perioda.
Upozorenje za područje Beograda
Toplotni talas će na području Beograda i danas usloviti veoma visoku dnevnu temperaturu, oko 38 stepeni, dok se u sredu očekuje manji pad temperature, ali i dalje veoma toplo vreme (oko 34 stepena), dok se od četvrtka prognoziraju dnevne temperature ispod 30 stepeni.
Upozorenje za područje Srbije na vremenske nepogode
U sredu se očekuje promena vremena, pa su krajem dana i tokom noći ka četvrtku na severu i zapadu, a u četvrtak i u ostalim krajevima lokalno moguće i kratkotrajne vremenske nepogode, praćene većom količinom padavina za kratko vreme, jakim i olujnim vetrom, a ponegde i gradom.
Manji pad temperature očekuje se sutra, ali će i dalje biti veoma toplo vreme, od 32 do 35 stepeni, dok se od četvrtka u većini mesta očekuju najviše dnevne temperature ispod 30 stepeni.
Hidrološko upozorenje
Na Dunavu kod Bezdana i nizvodno od Novog Sada, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa.
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