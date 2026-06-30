Posle tropske noći i temperatura koje se približavaju 40 stepeni, stiže novo upozorenje Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).
Prema najnovijoj prognozi UV indeksa za utorak, 30. jun, u gotovo celoj Srbiji očekuje se veoma visoko UV zračenje, sa vrednostima od 7 do čak 9, što znači da nezaštićena koža može izgoreti za veoma kratko vreme.
Sunce će biti najopasnije u ovim gradovima
Najviši UV indeks 9 zadržava se na Zlatiboru, Kopaoniku, Nišu, Leskovcu, Dimitrovgradu, Vranju i drugim planinskim i južnim krajevima Srbije.
U većini ostalih gradova, među kojima su Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Valjevo, Loznica, Sremska Mitrovica i Zrenjanin, UV indeks biće između 7 i 8, što se takođe smatra veoma visokim nivoom zračenja.
Ko planira napolje – neka dobro razmisli
Stručnjaci savetuju da se boravak na otvorenom, posebno između 10 i 17 časova, svede na minimum.
Najugroženiji su:
- deca,
- trudnice,
- stariji,
- hronični bolesnici,
- osobe svetle puti.
Ukoliko morate da budete napolju, preporučuje se nošenje šešira ili kačketa, lagane odeće dugih rukava, naočara sa UV zaštitom i redovno nanošenje kreme sa visokim zaštitnim faktorom.
Oprez i kada nije 40 stepeni
Meteorolozi podsećaju da opasnost ne predstavlja samo visoka temperatura vazduha, već i intenzitet UV zračenja, koji može izazvati opekotine kože i oštećenja očiju čak i kada subjektivni osećaj toplote nije ekstreman.
Kako pokazuju podaci RHMZ-a, utorak će biti jedan od dana sa najizraženijim UV zračenjem od početka ovog toplotnog talasa, pa svi koji planiraju duži boravak na suncu treba da preduzmu dodatne mere zaštite.
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