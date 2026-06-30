Veliki požar koji je sinoć izbio na ostrvu Vis još uvek nije ugašen. Vatrogasci se i dalje bore sa vatrenom stihijom na području Podhumlja kod Komiže, a u gašenju učestvuju desetine vatrogasaca, kanaderi i avioni Air Tractor.

Požar je izbio oko 22:20, a zahvatio je nisko rastinje i borovu šumu. Gašenje je tokom noći bilo izuzetno teško zbog nepristupačnog terena.

Neprospavana noć ispunjena strahom

Za stanovnike obližnjih kuća noć je bila besana i puna straha.

"Ja sam vam stara i bolesna žena. Kad su mi rekli da uzmem torbu i stvari pa da sednem u auto, od straha sam jedva ostala živa", ispričala je stanovnica Komiže Katica za RTL.

Njena sugrađanka Antica kaže da je prvo primetila neobičan odsjaj.

"Videla sam svetlost. Nisam odmah pomislila da je požar, ali kad sam bolje pogledala, vatra se već rasplamsala prema komšijskoj kući. Zvali smo vatrogasce. Brzo su stigli, ali bilo je strašno jer se požar proširio i na drugu stranu Komiže", rekla je.

Stanovnike su tokom noći evakuisali članovi porodice."Došla su nam deca, smestila nas u automobil i tamo smo bili do jutra", ispričala je Dijana iz Komiže.

Teška borba sa vatrom

U gašenju je tokom noći učestvovalo 70 ostrvskih vatrogasaca sa 15 vozila, a posao im je otežavao vetar koji je stalno menjao pravac.

"Bilo je teško jer je bila noć. Dok nisu stigli kanaderi, borili smo se sami. Vetar je stalno okretao. Umoran sam, nisam spavao od prekjuče", rekao je jedan od vatrogasaca.Pomoć iz vazduha stigla je u jutarnjim satima, dok je sa kopna na Vis stiglo još 35 vatrogasaca sa osam vozila.

"Teren je veoma nepristupačan. Ljudska snaga tu ne može mnogo, opasno je za ljude. Branili smo kuće, a onda smo sa tri vozila morali da bežimo kako bismo spasili i ljude i vozila", izjavio je vatrogasac DVD-a Komiža Andrija Mardešić.

Uprkos naporima, vatra je oštetila tri objekta.

"Jedan objekat je teže oštećen, a dva lakše. U jednom su boravili ljudi, ali kuća još nije bila sasvim završena. Materijalna šteta je velika. Srećom, gorela je borova šuma, a vikendice su bile udaljene od naselja", rekli su vatrogasci.

Prema prvim procenama, izgorelo je oko 300 hektara površine.

Sumnja se na problem sa električnom energijom

Komandant DVD-a Komiža Mile Mardešić rekao je da se sumnja da su požari izbili zbog problema sa električnom energijom. "Došli smo na prvi požar i pretpostavljamo da je uzrok u električnoj energiji. Dok je vozilo išlo prema toj lokaciji, na brdu je izbio i drugi požar, za koji takođe sumnjamo da je povezan sa električnom energijom. Pokušali su da ga zaustave, ali brzo se rasplamsao", rekao je Mardešić.

Ostrvski vatrogasci sada odlaze na kraći odmor, a gašenje preuzimaju kolege koje su stigle sa kopna. Pred njima je još mnogo posla da bi požar potpuno stavili pod kontrolu.