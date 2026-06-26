Telo devojčice pronađeno je 22. juna u području Dafrin Parka u gradu Blajn, preneo je Gardijan.

Formalna identifikacija tela još nije završena, ali policija navodi da veruje da je reč o Lili, čiji je nestanak ranije prijavljen.

Osumnjičeni, koga policija opisuje kao belog Britanca, nalazi se u pritvoru i trebalo bi da se pojavi pred Sudom za prekršaje u Njuportu.

Njegov identitet nije objavljen zbog zakonskih ograničenja koja se odnose na maloletnike.

Policija je saopštila da je ime devojčice objavljeno uz saglasnost njene porodice, jer će biti deo sudskog postupka.

Lili je poslednji put viđena u ulici Haj Strit u Blejni oko 18.50 časova po lokalnom vremenu 20. juna.

Nakon pronalaska tela, delovi parka Pilgrims i okolnih područja ostali su ograđeni zbog istrage.

Detektiv inspektor Stiven Tomas rekao je da se istraga nastavlja i da će policijsko prisustvo u tom području ostati pojačano narednih dana.

Takođe je pozvao javnost da bude oprezna u komentarima na društvenim mrežama kako ne bi ugrozila sudski postupak i dalju istragu, prenosi Tanjug.

BONUS VIDEO