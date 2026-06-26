Jedan od najpotresnijih slučajeva koji je uzdrmao Veliku Britaniju dogodio se u februaru 2014. godine, kada je četrnaestogodišnji Brek Dejvid Lafejv Bednar brutalno ubijen nakon što je prvi put uživo upoznao osobu sa kojom je mesecima komunicirao isključivo preko interneta.

Tragedija se dogodila 17. februara 2014. godine, kada je Brek iz svog rodnog Katerama taksijem otišao do stana Luisa Dejnesa (18) u Grejsu, u Eseksu. Njih dvojica upoznali su se igrajući onlajn video-igre, a tog dana su se prvi put sreli licem u lice. Susret se završio jezivim zločinom - mladić je ubijen nožem, a njegovo telo pronađeno je u stanu.

Istraga je pokazala da je Brek bio zaljubljenik u računare i video-igre. Nakon škole veliki deo slobodnog vremena provodio je igrajući onlajn sa prijateljima, a porodica ga je opisivala kao mirnog, druželjubivog i vedrog dečaka. Pohađao je školu Sent Bed u Redhilu, bio je član omladinskog vazduhoplovnog korpusa i redovno odlazio u crkvu sa porodicom.

Njegova majka Lorin Lafejv vremenom je primetila da se sin menja. Kako je kasnije ispričala, postao je povučeniji, počeo je da odbija odlazak u crkvu i sve više vremena provodio u kontaktu sa jednim mladićem iz sveta onlajn igara. Zbog sumnje da njen sin postaje žrtva manipulacije, ograničila mu je pristup elektronskim uređajima, uključila roditeljske kontrole i zabranila mu korišćenje servera na kojem je bio Dejnes.

Zabrinutost je otišla toliko daleko da je dva meseca pre ubistva kontaktirala policiju u Sariju i upozorila da strahuje da je njen sin u opasnosti i da bi mogao da bude žrtva internet predatora. Iako je prijava evidentirana, njih dvojica su nastavili komunikaciju preko interneta.

Kobnog dana Brek je bez znanja porodice otišao taksijem do Dejnesovog stana. Kada nije stigao kod oca, sa kojim je trebalo da provede vikend, porodica je počela da ga traži. Samo nekoliko sati kasnije usledio je još veći šok. Njegova mlađa braća i sestre počeli su da dobijaju poruke u kojima se tvrdilo da je Brek ubijen, uz navode da su fotografije njegovog tela objavljene na društvenim mrežama i prosleđene članovima njihove onlajn gejming grupe.

Dok su policajci odlazili da porodici saopšte najtragičnije vesti, internetom su se već širile fotografije nastale nakon zločina. Ubrzo je potvrđeno da su policija i hitna pomoć u stanu pronašli Breka sa smrtonosnim ubodnim ranama na vratu.

Tokom sudskog postupka tužilaštvo je navelo da je zločin bio pažljivo isplaniran, kao i da postoje elementi koji ukazuju na kontrolu, manipulaciju i seksualne ili sadističke motive. Odbrana je tvrdila da je Luis Dejnes imao Aspergerov sindrom, zbog čega mu je sposobnost donošenja racionalnih odluka bila umanjena, kao i da nema dovoljno dokaza da je ubistvo unapred isplanirano.

Ipak, Dejnes je priznao krivicu za ubistvo. Sud ga je osudio na doživotnu kaznu zatvora uz obaveznih najmanje 25 godina iza rešetaka. Tužilaštvo je ocenilo da je, uprkos tome što je imao samo 18 godina, pokazao izuzetnu hladnokrvnost i visok stepen manipulacije, zbog čega je ovaj slučaj ocenjen kao jedan od najsurovijih i najneobičnijih zločina nad maloletnikom u novijoj istoriji Velike Britanije.

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