Broj stradalih u razornim zemljotresima koji su pogodili Venecuelu porastao je na oko 235, dok je više od 4.300 osoba povređeno, saopštio je ministar zdravlja Karlos Alvarado. Vlasti upozoravaju da bi bilans mogao dodatno da raste, pošto se veliki broj ljudi i dalje vodi kao nestao, a spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživelima ispod ruševina.

Prema rečima Alvarada, zdravstvene ustanove su do četvrtka u 19 časova primile više od 4.300 povređenih. Većina je zadobila lakše povrede, ali među njima ima i pacijenata sa teškim i umerenim povredama, zbog čega su brojne osobe morale hitno na operaciju.

Dva snažna zemljotresa, jačine 7,5 i 7,2 stepena po Rihterovoj skali, pogodila su Venecuelu tokom noći između srede i četvrtka. Reč je o najjačem potresu koji je pogodio ovu državu u više od jednog veka. Američki geološki zavod objavio je da se radi o retkoj seizmološkoj pojavi poznatoj kao "dublet", odnosno dva snažna zemljotresa koja su usledila u kratkom vremenskom razmaku. Nakon glavnih potresa registrovano je najmanje 138 naknadnih zemljotresa.

Vanredno stanje i potraga za nestalima

Zbog razmera katastrofe u zemlji je proglašeno vanredno stanje. Obustavljen je vazdušni i železnički saobraćaj, dok je nastava u školama privremeno prekinuta.

Najteže su pogođeni lučki grad La Gvaira, prestonica Karakas i okolna područja, gde su brojne kuće potpuno uništene. Hiljade ljudi ostale su bez domova, dok mnogi još čekaju informacije o članovima svojih porodica.

Spasioci rade neprekidno, a vreme za pronalaženje preživelih postaje sve kraće. Pojavili su se i nezvanični internet sajtovi na kojima porodice objavljuju fotografije nestalih u nadi da će dobiti bilo kakvu informaciju. Humanitarni radnici navode da građani sami obilaze ulice i ruševine u potrazi za svojim najbližima.

Međunarodna pomoć stiže u Venecuelu

Katastrofa je dodatno pogoršala ionako tešku političku, ekonomsku i zdravstvenu situaciju u Venecueli. Ujedinjene nacije koordiniraju upućivanje međunarodnih timova za potragu i spasavanje, dok sve veći broj država najavljuje pomoć.

Sjedinjene Američke Države saopštile su da će izdvojiti 150 miliona dolara pomoći, a američka vojska najavila je angažovanje raspoloživih snaga Južne komande radi pružanja podrške pogođenim područjima.

Unicef je upozorio da su hiljade dece u neposrednoj opasnosti i da je velikom broju porodica hitno potrebna humanitarna pomoć. Zemljotresi su dodatno opteretili zdravstveni sistem, koji se već godinama suočava sa ozbiljnim problemima.

Privremena predsednica Delsi Rodrigez obišla je u četvrtak saveznu državu La Gvaira, jedno od područja koje je pretrpelo najveću štetu nakon razornih potresa.

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