U trenutku kada se u Velikoj Britaniji razmatraju naredni koraci nakon zaplene tankera u Lamanšu, britanske vlasti analiziraju više mogućih rešenja za teret koji se nalazi na brodu.

Među opcijama su prodaja sirove nafte, njena prerada za domaće potrebe ili usmeravanje prihoda u druge državne svrhe, prenose britanski mediji.

Prema pisanju The Telegrapha, britanska vlada planira da proda gotovo 100.000 tona ruske nafte marke Urals koja se nalazi na tankeru Smyrtos, zaplenjenom u junu. Prihod od prodaje trebalo bi da bude iskorišćen za pomoć Ukrajini.

Britanski zvaničnici smatraju da nafta koja se nalazi na brodu sada pravno pripada Velikoj Britaniji, što vladi daje mogućnost da njome raspolaže po sopstvenoj odluci. Procenjena tržišna vrednost tereta iznosi oko 35 miliona funti. Među razmatranim opcijama nalaze se direktan transfer sredstava Kijevu ili kupovina vojne opreme za Oružane snage Ukrajine.

Plan se za sada nalazi u početnoj fazi. Istovremeno se razmatra i mogućnost prerade zaplenjene nafte radi korišćenja u energetskom sektoru Velike Britanije, iako za sada nije jasno na koji način bi nafta iz državnog vlasništva mogla da bude preneta energetskim kompanijama.

Tanker Smyrtos zadržan je 14. juna u Lamanšu tokom operacije u kojoj su učestvovali pripadnici Kraljevske mornaričke pešadije i više vojnih aviona. Brod je isplovio iz ruske luke Ust-Luga i plovio ka Indiji sa teretom nafte čija je vrednost procenjena na oko 40 miliona dolara.

Moskva je osudila potez Londona, ocenivši da je zaplena tankera pokušaj skretanja pažnje sa unutrašnjih problema u Velikoj Britaniji. Ruske vlasti su istovremeno saopštile da je koncept takozvane „flote iz senke“ osmislila Evropska unija kako bi, prema njihovoj oceni, opravdala „razboj na morskim komunikacijama“.

Prema navodima lista The Guardian, britanske vlasti već pripremaju mere za slučaj mogućeg odgovora Rusije na zaplenu tankera. U Londonu smatraju da bi takva reakcija mogla da usledi bilo gde u svetu.