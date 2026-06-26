Venecuelu su u sredu uveče i u četvrtak ujutru pogodila dva snažna i smrtonosna zemljotresa, koja su izazvala jako podrhtavanje tla. Ranije ove sedmice stanovnici američke savezne države Kalifornije osetili su umeren zemljotres, dok je početkom juna u zemljotresu u blizini ostrva Mindanao na Filipinima poginulo 37 ljudi.

Mnoge države razvile su sisteme za rano upozoravanje na zemljotrese koji građanima omogućavaju da nekoliko sekundi pre početka podrhtavanja dobiju upozorenje. Čak i u zemljama poput Venecuele, koje nemaju nacionalni sistem ranog upozoravanja, upozorenja mogu biti poslata putem Google-ovog sistema „Android Earthquake Alerts“, piše AP.

Sistemi upozorenja koriste se širom sveta

Prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS), sistemi za rano upozoravanje na zemljotrese (Early Earthquake Warnings – EEW) postoje u više država, među kojima su Sjedinjene Američke Države, Meksiko, Japan, Turska, Rumunija, Kina, Italija i Tajvan.

Venecuela nema nacionalni EEW sistem. Dva uzastopna zemljotresa jačine 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali, koja su pogodila zemlju u sredu uveče, spadaju među najsnažnije zabeležene u toj državi u više od jednog veka.

Ipak, pojedini građani Venecuele dobili su upozorenja nekoliko sekundi, pa čak i nekoliko minuta pre nego što je počelo snažno podrhtavanje tla, zahvaljujući Google-ovom sistemu „Android Earthquake Alerts“.

Na snimku koji kruži društvenim mrežama, vidi se kako je čoveku pre razornih zemljotresa u Venecueli stiglo upozorenje, nakon čega on odmah reaguje. Pozvao je člana porodice da se sklone na bezbedno mesto, nakon čega je kamera snimila kako se cela kuća trese od jačine potresa.

Ovaj sistem funkcioniše tako što koristi podatke prikupljene sa senzora u Android mobilnim telefonima. Kada telefoni registruju seizmičku aktivnost, sistem analizira podatke i šalje upozorenja drugim korisnicima koji se nalaze u ugroženom području.

Od kada je pokrenut 2020. godine, sistem je značajno proširio svoj domet. Te godine upozorenja je primalo oko 250 miliona ljudi, dok danas obuhvata više od 2,5 milijarde korisnika, navodi direktor Berklijeve seizmološke laboratorije Ričard Alen.

Prema podacima sa njegovog sajta, sistem svakog meseca šalje upozorenja za oko 60 zemljotresa, koja u proseku primi oko 18 miliona mobilnih telefona.