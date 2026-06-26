Italijanska premijerka Đorđa Meloni optužila je u četvrtak generalnog sekretara NATO-a Marka Rutea da je previše pojednostavio ulogu Italije u podržavanju američkih vojnih operacija protiv Irana, insistirajući da je Rim odobrio samo tehničku i logističku pomoć.

Ruteove izjave izazvale kontroverzu u Italiji

Govoreći nakon italijansko-francuskog samita, Meloni je rekla da je Rute, u svom „veoma entuzijastičnom izveštaju“, pomešao različita pitanja i prirodu letova koje je odobrila Italija.

Rute je izazvao kontroverzu u Rimu ranije ove nedelje tokom intervjua za Foks njuz, u kojem je rekao da je 500 američkih vojnih aviona poletelo iz baza u Italiji u znak podrške operaciji „Epska bes“, nazivu koji je Vašington dao svojoj vojnoj kampanji protiv Irana.

Rim: Odobrena je samo logistička i tehnička podrška

Italijansko Ministarstvo odbrane je uzvratilo, rekavši da su odobrene samo „tehničke i logističke“ aktivnosti, a ne borbene operacije. Portparolka NATO-a je kasnije pojasnila da je Rute mislio na logističku i tehničku podršku koju pružaju saveznici poput Italije.

Meloni je, govoreći na konferenciji za novinare u Antibu, u Francuskoj, ponovio taj stav u četvrtak.

„Da smo učestvovali u ratu, Tramp se ne bi žalio“

„Da smo bili uključeni u sukob u Iranu, onda bi – uz svo dužno poštovanje – bilo teško razumeti razočaranje koje američki predsednik stalno izražava“, rekla je ona, misleći na česte žalbe predsednika Donalda Trampa da evropski saveznici nisu pružili dovoljnu podršku.

Rute se sastao sa Trampom u Beloj kući u sredu, pokušavajući da izgladi odnose sa administracijom pred samit NATO-a sledećeg meseca u Ankari, u Turskoj.