Na video-zapisu može se uočiti gmizavac koji prolazi pored kantica, lopatica i ostalih igračaka, dok osoba koja snima situaciju sve beleži sa bezbedne udaljenosti. Nije poznato kada je snimak nastao, niti je utvrđeno o kojoj vrsti zmije se radi.

Objava je ubrzo izazvala brojne reakcije korisnika Instagrama. Korisnici su u komentarima izražavali iznenađenje, ali i pozvali na dodatni oprez, naročito kada su na plaži prisutna mala deca.

Pojava zmija u priobalnim predelima nije neuobičajena, posebno tokom letnjih meseci, kada zbog visokih temperatura izlaze u potragu za hranom ili zaklonom. Stručnjaci savetuju da se zmijama ne prilazi, da se ne pokušava njihovo hvatanje ili teranje, već da se u slučaju da predstavljaju opasnost po ljude o tome obaveste nadležne službe.

Iako su ovakvi prizori retki na prometnim i posećenim plažama, ovaj slučaj podseća na važnost opreza tokom boravka u prirodi, kao i na potrebu da roditelji posebno obrate pažnju na decu i okolinu u kojoj borave.