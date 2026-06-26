Ministarstvo finansija SAD objavilo je da će dozvoliti "sve transakcije" sa Venecuelom "vezane za napore za ublažavanje posledica zemljotresa“.
Delimično i privremeno ublažavanje ograničenja je odobreno samo od 26. juna do 23. oktobra, naveli su iz Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC), prenosi CNN.
Opšta licenca pokriva obradu i transfer sredstava u ime lica iz trećih zemalja "u ili iz" Venecuele, pod uslovom da podržavaju operacije obuhvaćene posebnim ovlašćenjem''.
Građani Venecuele nisu zadovoljni sporim tempom vladine akcije spasavanja neposredno posle dva razorna zemljotresa.
"Ljudi su zaista frustrirani. Uplašeni su jer znaju da nemaju državu koja će ispuniti svoju ulogu. Dakle, znaju da im niko neće doći da pomogne", rekao je venecuelanski ekonomista Horhe Džraisati.
On je istakao za CNN da SAD nisu pomogle samo na terenu, već je došlo i do ublažavanja sankcija Venecueli, posebno kako bi se omogućilo ne samo neprofitnim organizacijama da pomognu građanima, već i finansijskim institucijama da budu u mogućnosti da reaguju na situaciju.
Stižu timovi za pomoć
U Venecuelu su stigli i timovi za pomoć iz SAD, a Južna komanda SAD (Southcom) saopštila je u četvrtak, da se po nalogu ministra odbrane Pita Hegseta, njene snage "brzo kreću kako bi iskoristile kapacitete američke vojske za vazdušni transport, logistiku, i kako bi pomogle u spasavanju života i podršci vladi Venecuele tokom ove krize".
Komanda, koja nadgleda američke snage u Centralnoj i Južnoj Americi, dodala je da je osnovala operativni tim za planiranje koji uključuje iskusne stručnjake iz Biroa za humanitarnu pomoć, koji savetuju osoblje i rukovodstvo odgovorno za planiranje pomoći u katastrofama i odluke vezane za misiju.
Pomoć SAD dolazi mesecima nakon što je američka vojska zarobila venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores.
Maduru se u međuvremenu u Njujorku sudi pod optužbama za narko-terorizam. Od hapšenja Madura i dolaska na vlast privremene predsednice Delsi Rodrigez došlo je do postepenog otopljavanja odnosa SAD i Venecuele i delimičnog ublažavanja američkih sankcija Karakasu.
Državni sekretar Marko Rubio izjavio je u četvrtak da je razgovarao sa Rodrigez i da SAD šalju spasilačke timove.
Zemljotresi jačine 7,5 i 7,2 stepena po Rihteru pogodili su tokom noći između srede i četvrtka Venecuelu. Broj žrtava dva zemljotresa porastao je na oko 235, dok je više od 4.300 ljudi povređeno. U zemlji je proglašeno vanredno stanje, a obustavljen je vazdušni i železnički saobraćaj, kao i nastava u školama.
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