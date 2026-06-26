Predsednik Donald Tramp smatra da je sukob u Ukrajini katastrofa za Sjedinjene Američke Države, izjavio je poznati američki novinar Taker Karlson u emisiji na jednom Jutjub kanalu.

„Tramp nije gajio mržnju prema Zelenskom. Međutim, smatrao je da je Zelenski apsurdan. Ceo ovaj sukob je apsurdan. To je loše za SAD. Govorio je da sve što radite jeste da gurate Rusiju ka Kini. Naravno, to je katastrofa za nas. On je to vrlo jasno video“, rekao je Karlson.

Istovremeno, Karlson je naglasio muško stanovništvo Ukrajine je iscrpljeno.

- Ukrajine više nema. Muško stanovništvo Ukrajine je iscrpljeno, mrtvo. Zahvaljujući svima onima koji su u SAD mahali ukrajinskim zastavama, svi su oni poginuli - dodao je novinar.

U junu je šef Bele kuće izjavio da, po njegovom mišljenju, i Rusija i Ukrajina žele da reše sukob, ali da nije lako pronaći način za to.

Peskov: Rusija očekuje nastavak dijaloga sa SAD o Ukrajini

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je juče da Rusija očekuje nastavak dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama o rešavanju sukoba u Ukrajini.

"Radujemo se nastavku dijaloga sa američkim pregovaračima na temu ukrajinske regulative", rekao je Peskov na konferenciji za novinare, prenela je ruska agencija RIA Novosti.

Govoreći o medijskim izveštajima da je američki predsednik Donald Tramp navodno dao ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom odobrenje za izvođenje napada duboko na teritoriji Rusije, Peskov je rekao da takve informacije, koje su preneli ukrajinski mediji, "nisu pouzdane".

"Ukrajinskim medijima ne treba verovati. Nedavno ste čuli izjavu gospodina Trampa da će, nakon što se okonča situacija oko Irana, ponovo uložiti napore u rešavanje ukrajinskog sukoba", rekao je Peskov novinarima.

Peskov je naglasio da je, prema stavu Moskve, nemoguće istovremeno raditi na rešavanju sukoba i biti uključen u rat na jednoj od strana.

"Nemoguće je ulagati napore u rešavanje sukoba, a istovremeno biti uključen u rat na jednoj od strana. Znamo da rukovodstvo Sjedinjenih Američkih Država to veoma dobro razume i polazi od te činjenice", naveo je on.

Portparol Kremlja se osvrnuo i na Konferenciju o obnovi Ukrajine, koja se održava u poljskom Gdanjsku, ocenivši kao "paradoksalnu" situaciju u kojoj Poljska planira da učestvuje u obnovi Ukrajine, dok istovremeno kritikuje, kako tvrdi Moskva, "veličanje istorijskih ličnosti povezanih sa ukrajinskim nacionalističkim pokretima iz Drugog svetskog rata".

"Poljacima se to ne dopada, a istovremeno planiraju da obnavljaju Ukrajinu. To je paradoksalna situacija", rekao je Peskov.

Konferenciju u Gdanjsku zajednički organizuju Poljska i Ukrajina.

Poljske vlasti ranije su najavile da bi tokom skupa moglo da bude potpisano oko 200 komercijalnih sporazuma vezanih za buduću obnovu Ukrajine.

Kako je prenela ruska agencija, Peskov je svoje komentare povezao sa dugotrajnim sporovima između Varšave i Kijeva oko istorijskih pitanja, uključujući odnos prema Organizaciji ukrajinskih nacionalista (OUN) i Ukrajinskoj ustaničkoj armiji (UPA), čije pojedine istorijske ličnosti Poljska smatra odgovornim za zločine nad Poljacima tokom Drugog svetskog rata.

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