Na šokantnom snimku mogu se videti ljudi koji se guraju i rvu, pre nego što izbija prava tuča, a jedan muškarac se vidi kako zadaje niz udaraca ženi u zelenom bikiniju. Uznemirujući krici prolomili su se pored bazena dok je desetine turista pritrčalo da pomognu tinejdžerki.

Haos je, prema navodima, izbio nakon što je devojčica sela na ležaljku u porodičnom rizortu, ne znajući da je ona već „rezervisana“ od strane člana jedne grupe lokalaca. Hitno je prevezena u bolnicu dok joj se krv slivala niz lice.

Očevici su za The Sun izjavili da su scene koje su se odvijale ličile na „teroristički napad“ ili „prave nerede“. Umesto da je jednostavno zamole da se pomeri, porodice su ispričale kako je jedan nasilnik navodno počeo da udara tinejdžerku.

Njegovi prijatelji su, kako se veruje, takođe učestvovali i udarali druge ljude, dok su šokirani britanski turisti pokušavali da zaštite devojčicu.

Dok je nastajao potpuni haos, uz pića koja lete i lomljenje staklenih čaša, majke su vrištale da deca izađu iz bazena, a gosti su mislili da se radi o „terorističkom napadu“. Pozvana je policija da prekine masovnu tuču u stilu Divljeg zapada.

Na lice mesta stigla je i hitna pomoć, dok su policajci i osoblje hotela navodno rekli da su „previše uplašeni“ da izbace grupu koja je izazvala haos.

U međuvremenu, uplašena tinejdžerka i njena porodica premešteni su u drugi porodični rizort nakon što je ona zbrinuta u bolnici.

Ostali gosti hotela Santa Suzana na Kosta Bravi rekli su da su se od tada zaključavali u sobama, u strahu da će biti napadnuti.

"Devojčica je dobila udarac u lice od nasilnika nakon što je sela na slobodnu ležaljku. Nije znala da je već korišćena od strane druge porodice. Nije rekao ni reč, samo je nasrnuo. Bilo je neverovatno i potpuno odvratno. Kako odrasla osoba može tako da se ponaša prema bilo kome, a kamoli detetu. Za nekoliko sekundi nastala je potpuna tuča, a prijatelji tog nasilnika su takođe počeli da udaraju. U tom trenutku čuo sam kako neko viče: ‘Skloni se sa moje ležaljke! Ličilo je na kafansku tuču, ali ne između pijanih ljudi, već porodica u kupaćim kostimima, dok su drugi u šoku posmatrali. Devojčica je odvedena sa licem prekrivenim krvlju. Žene su vrištale da deca izađu iz bazena. Neposredno pre tuče čule su se petarde i mnogi su mislili da je u toku teroristički napad. Jedna tinejdžerka je prevezena u bolnicu sa povredama lica, a drugi su imali posekotine, masnice i ogrebotine. Jedna devojčica imala je slomljen nos i bila je potpuno oblivena krvlju", rekao je izvor za The Sun i dodao:

"Moj partner je čekao piće, čuo vriske i lom stakla i pomislio da je to još jedan masakr kao u Tunisu 2015. Svi su vikali ‘Uzmite decu! Uzmite decu!’ i bežali iz kompleksa. Cela situacija je bila jeziva. Stigla je policija, ali se ubrzo pokazalo da niko nije bio spreman da reaguje. Navodno je ova grupa i prethodne godine pravila probleme i niko nije želeo da ih izbaci iz straha od odmazde. Strašno je što je britanska porodica morala da bude premeštena. Moja deca su traumatizovana. Moja ćerka je noću stavljala kofer iza vrata iz straha da će nasilnici upasti.“

Na snimku se vidi neposredan trenutak nakon napada ispod suncobrana i pored hotelskog kioska. Tinejdžerka u zelenom bikiniju bila je meta napada i pala je na ležaljku dok su je dva muškarca udarala po glavi. Žene su pokušavale da ih zaustave, dok je jedan muškarac u narandžastim šortsevima odgurivan od strane gostiju. Deca su vrištala od straha. Kasnije je na lice mesta stiglo oko šest policajaca koji su razgovarali sa svedocima.

"Policija je želela da uzme podatke Britanaca koji su prekinuli tuču. Bojali su se da priđu Špancima", rekao je jedan gost.

Dodao je da nije bilo izvinjenja od strane hotela. Incident je, prema njegovim rečima, uništio odmor svih gostiju.

Hotel Santa Suzana, udaljen oko 45 minuta vožnje od Barselone, reklamira se kao mirno i opuštajuće letovalište. Navodi se da je ovaj incident deo tzv. „ratova za ležaljke“ koji godinama postoje u Španiji.

Snimak jezive tuče možete pogledati OVDE.