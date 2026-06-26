U koordinaciji sa Policijskom upravom u Užicu i Regionalnim centrom granične policije prema Bosni i Hercegovini, SGP Kotroman, uhapsili su državljanina BiH D. B. (31), jer su u kamionu kojim je upravljao pronašli veću količinu mesta, bez dokaza o poreklu i kvalitetu.

Kako je MUP saopštio pripadnici granične policije su u mestu Jablanica na Zlatiboru, prilikom kontrole teretnog vozila marke „mercedes“, kojim je upravljao osumnjičeni, pronašli 2.469 kilograma svežeg junećeg mesa, vrednosti 1.975.200 dinara, bez dokaza o poreklu i kvalitetu.

Njemu se na teret stavlja da je počinio krivično delo nedozvoljena trgovina.

Veterinarska inspekcija oduzela je meso koje će biti uništeno.

D. B. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Užicu.

Autor: Z. G.

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