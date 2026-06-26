UŽIVO

Brutalan udar na Kijev! Zasuli ih balističkim raketama: "Sklonite se u skloništa!"

Kijev i nekoliko regiona Ukrajine ponovo su u ranim jutarnjim satima u petak stavljeni pod vazdušnu uzbunu, nakon što je Ratno vazduhoplovstvo Ukrajine upozorilo na pretnju od balističkih raketa iz severoistočnog pravca.

Gradska vojna uprava Kijeva pozvala je građane da preduzmu mere bezbednosti i odmah odu u skloništa.

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Dronovi se obrušili na Moskvu i Krim! Ljudi slušali eksplozije satima, pogođena hemijska fabrika!

Rusija saopštila da je njena protivvazdušna odbrana tokom noći do petka presrela 660 ukrajinskih dronova, u jednom od najvećih napada bespilotnim letelicama od početka sukoba. Mete napada bili su Moskva, veliko hemijsko postrojenje u Tulskoj oblasti i Krim.

Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, dronovi su oboreni iznad više od deset regiona, uključujući Moskvu, Krim, Crno more i Azovsko more.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin izjavio je da je presretnuto najmanje 47 dronova koji su leteli ka ruskoj prestonici.

„Stručnjaci hitnih službi rade na mestima gde su pali ostaci dronova“, napisao je Sobjanjin na Telegramu, dodajući da za sada nema izveštaja o žrtvama niti o većoj materijalnoj šteti.

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Rumunija podigla helikopter zbog ruskih napada dronovima blizu granice sa Ukrajinom

Rusija je jutros izvela novu seriju napada dronovima na civilne i infrastrukturne ciljeve u Ukrajini u blizini rečne granice sa Rumunijom, saopštilo je rumunsko Ministarstvo nacionalne odbrane.

Nakon detektovanja vazdušnih ciljeva oko 31 kilometar istočno od grada Sulina, rumunsko ratno vazduhoplovstvo je u 3.57 časova podiglo helikopter IAR 330 Puma radi praćenja situacije u vazdušnom prostoru, preneo je Ađerpres.

Nacionalni vojni komandni centar obavestio je Generalni inspektorat za vanredne situacije, koji je aktivirao mere upozorenja za stanovništvo na severu okruga Tulča.

Vazdušna uzbuna okončana je jutros u 4.23, a rumunske vlasti su saopštile da nije bilo neovlašćenih upada letelica u rumunski vazdušni prostor niti incidenata na teritoriji zemlje.

Rumunsko Ministarstvo odbrane je navelo da o razvoju situacije u realnom vremenu obaveštava savezničke strukture i da ostaje u stalnom kontaktu sa partnerima.

(Tanjug)

Na konferenciji o Ukrajini u Gdanjsku potpisano 160 sporazuma

Na Konferenciji o obnovi Ukrajine u Gdanjsku, potpisano je 160 sporazuma koji su vredni preko 10 milijardi evra i koji podrazumevaju nova partnerstva u odbrambenoj industriji i energetskom sektoru, izjavila je premijerka Ukrajine Julija Sviridenko.

"160 sporazuma koji su potpisani ove godine, vrednih preko 10 milijardi evra, rezultat su svakodnevnog rada predsednika Volodimira Zelenskog i celog ukrajinskog tima", rekla je Sviridenko u objavi na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Ona je kazala da je "ovaj dan još jednom potvrdio, Ukrajina i Evropa imaju zajednički put, zajedničke vrednosti i zajedničku budućnost".

Kako je objavio Ukrinform, Evropska banka za obnovu i razvoj obezbediće 90 miliona evra za jačanje zaštite energetskog sistema i formiranje rezervi opreme u Ukrajini.

U Gdanjsku u Poljskoj u četvrtak je počela dvodnevna Međunarodna konferencija o obnovi Ukrajine, na kojoj učestvovujei delegacija ukrajinske vlade koju predvodi premijerka Julija Sviridenko.

(Tanjug)

Ukrajinske snage izvele su napade na više naftnih postrojenja u Rusiji, uključujući objekte u Krasnodarskoj Pokrajini i Ufi, saopštio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

Zelenski je objavio i da je odobrio 40-dnevnu operaciju Službe bezbednosti Ukrajine kako bi izvršio pritisak na Rusiju da okonča rat.

U međuvremenu, ukrajinska premijerka Julija Sviridenko izjavila je da je njena zemlja primila prvu tranšu makrofinansijske pomoći Evropske unije u iznosu od 3,2 milijarde evra u okviru novog programa kredita za podršku, ukupne vrednosti 90 milijardi evra.

Nemački kancelar Fridrih Merc, istovremeno, pozvao je Rusiju da uđe u mirovne pregovore i zamrzne liniju fronta u Ukrajini, istakavši da Evropljani žele da učestvuju u razgovorima.

Sa druge strane, portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da Evropa, koja izdvaja sredstva za Ukrajinu da bi se nastavila borbena dejstva protiv Rusije, predstavlja glavnu prepreku miru.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov, takođe, izjavio je da Rusija očekuje nastavak dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama o rešavanju sukoba u Ukrajini.

Za to vreme, beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko rekao je da će se "kvalitet rata" odmah promeniti ako Ukrajina u njega uvuče Belorusiju i dodao da će njegova zemlja uvek biti uz Rusiju.