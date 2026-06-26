Nemački kancelar Fridrih Merc zatražio je zamrzavanje linije fronta kako bi započeli pregovori o rešavanju sukoba u Ukrajini.

"Danas Rusiji šaljemo jasnu poruku: došlo je vreme da se uključi u pregovore i zamrzne liniju fronta“, izjavio je on na međunarodnoj konferenciji o Ukrajini koja se održava u Gdanjsku.

Sa druge strane, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, ranije je izjavio da Evropa na sve načine pokušava da uspori proces diplomatskog rešavanja sukoba u Ukrajini.

Prema njegovim rečima, Brisel, navodno podstiče ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da nastavi da se „bori do poslednjeg Ukrajinca“.

Peskov: Rusija očekuje nastavak dijaloga sa SAD o Ukrajini

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je juče da Rusija očekuje nastavak dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama o rešavanju sukoba u Ukrajini.

"Radujemo se nastavku dijaloga sa američkim pregovaračima na temu ukrajinske regulative", rekao je Peskov na konferenciji za novinare, prenela je ruska agencija RIA Novosti.

Govoreći o medijskim izveštajima da je američki predsednik Donald Tramp navodno dao ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom odobrenje za izvođenje napada duboko na teritoriji Rusije, Peskov je rekao da takve informacije, koje su preneli ukrajinski mediji, "nisu pouzdane".

"Ukrajinskim medijima ne treba verovati. Nedavno ste čuli izjavu gospodina Trampa da će, nakon što se okonča situacija oko Irana, ponovo uložiti napore u rešavanje ukrajinskog sukoba", rekao je Peskov novinarima.

Peskov je naglasio da je, prema stavu Moskve, nemoguće istovremeno raditi na rešavanju sukoba i biti uključen u rat na jednoj od strana.

"Nemoguće je ulagati napore u rešavanje sukoba, a istovremeno biti uključen u rat na jednoj od strana. Znamo da rukovodstvo Sjedinjenih Američkih Država to veoma dobro razume i polazi od te činjenice", naveo je on.

Portparol Kremlja se osvrnuo i na Konferenciju o obnovi Ukrajine, koja se održava u poljskom Gdanjsku. Njegovu izjavu povodom Konferencije o obnovi Ukrajine možete pročitati u našoj posebnoj vesti OVDE.

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