Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je da američke vlasti ne vide dokaze da Iran i dalje blokira plovidbu kroz Ormuski moreuz, navodeći da se isporuke nafte odvijaju bez većih prekida.

U intervjuu za Foks njuz, Vens je rekao da je u poslednja 24 sata kroz ovaj pomorski pravac prošlo oko 16 miliona barela nafte, što, kako je ocenio, ukazuje da je saobraćaj u velikoj meri normalizovan.

"Međutim, biće potrebno neko vreme da se te mine očiste", rekao je Vens.

Operativni štab Islamske revolucionarne garde (IRGC) Hatam-al-Anbija saopštio je danas da je pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz ponovo obustavljen, uz obrazloženje da je odluka doneta zbog nastavka izraelskih napada na Liban.