Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je da američke vlasti ne vide dokaze da Iran i dalje blokira plovidbu kroz Ormuski moreuz, navodeći da se isporuke nafte odvijaju bez većih prekida.
U intervjuu za Foks njuz, Vens je rekao da je u poslednja 24 sata kroz ovaj pomorski pravac prošlo oko 16 miliona barela nafte, što, kako je ocenio, ukazuje da je saobraćaj u velikoj meri normalizovan.
"Međutim, biće potrebno neko vreme da se te mine očiste", rekao je Vens.
Operativni štab Islamske revolucionarne garde (IRGC) Hatam-al-Anbija saopštio je danas da je pomorski saobraćaj kroz Ormuski moreuz ponovo obustavljen, uz obrazloženje da je odluka doneta zbog nastavka izraelskih napada na Liban.
U saopštenju se navodi da je odluka doneta zbog "narušavanje bezbednosne situacije u regionu", s obzirom na očigledno kršenje obećanja Vašingtona i nesprovođenja prvog pasusa Memoranduma o razumevanju za okončanje rata, koji nalaže prekid neprijateljstava na svim frontovima uključujući Liban.
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