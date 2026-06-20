Mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da njegova zemlja neće prepustiti ni jedan evrocent Briselu i da će se boriti za sredstva koja pripadaju Mađarskoj u okviru narednog sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije.

Govoreći nakon dvodnevnog sastanka Evropskog saveta, Mađar je rekao da su pregovori o budžetu još u početnoj fazi i da su članice daleko od postizanja konačnog dogovora do kraja godine, prenosi MTI.

- Mađarska neće ostaviti ni jedan evrocent u Briselu - poručio je mađarski premijer.

On je podsetio da je Mađarska tokom predsedavanja Kipra uspela da izbori jedno od najvećih povećanja sredstava, u iznosu od milijardu evra, čime su ukupna sredstva namenjena toj zemlji dostigla između 34 i 35 milijardi evra.

Mađar je naglasio da je jedan od glavnih ciljeva njegove vlade povratak tri milijarde evra koje su, kako je rekao, izgubljene tokom prethodne administracije.

- Želimo da vratimo tri milijarde evra koje su izgubljene za vreme prethodne vlade - rekao je Mađar.