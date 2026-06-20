Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je danas u 17.20 časova novu meteorološku najavu u kojoj upozorava na promenu vremena tokom narednih dana. Iako će prvi dan leta doneti temperature i do 35 stepeni, meteorolozi najavljuju i pljuskove sa grmljavinom, a ponegde i kratkotrajnu pojavu grada.

Do kraja dana sunčano, ponegde mogući pljuskovi

Prema najnovijoj prognozi, do kraja dana u većem delu Srbije zadržaće se pretežno sunčano i toplo vreme.

Vetar će biti slab i promenljivog pravca, dok su u planinskim predelima istočne i jugoistočne Srbije mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Prvi dan leta donosi temperature do 35 stepeni

RHMZ navodi da će sutra, 21. juna, u većem delu zemlje biti pretežno sunčano i toplo, a ponegde i veoma toplo.

Sredinom dana u brdsko-planinskim predelima, a tokom popodneva i u Vojvodini, očekuje se razvoj oblačnosti koji može usloviti pljuskove sa grmljavinom. Lokalno se očekuju i intenzivnije nepogode praćene kratkotrajnom pojavom grada.

Najniža temperatura kretaće se od 14 do 22 stepena, dok će maksimalna dnevna temperatura biti od 32 do 35 stepeni.

Od ponedeljka nestabilnije vreme

Kako navodi RHMZ, od ponedeljka do srede vreme će biti promenljivo oblačno i nestabilno.

Dnevne temperature uglavnom će se kretati između 29 i 33 stepena, ali će mestimično biti uslova za pljuskove i grmljavinu.

Posebno se izdvaja ponedeljak, 22. jun, kada se lokalno očekuju obilnije padavine za kratko vreme, kao i kratkotrajna pojava grada.

Kraj nedelje ponovo donosi više sunca

Prema trenutnim prognozama, od četvrtka do kraja naredne sedmice očekuje se stabilizacija vremena.

Biće pretežno sunčano i toplije, dok će se kratkotrajna kiša ili pljuskovi javljati samo ponegde u brdsko-planinskim predelima usled lokalnog razvoja oblačnosti.

Meteorolozi zato savetuju građanima da narednih dana prate najnovije prognoze, posebno zbog mogućnosti lokalnih nepogoda praćenih grmljavinom i gradom.