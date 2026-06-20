Jedna osoba ubijena je danas, a četiri su teško povređene, kada je mladić nožem napao posetioce tržnog centra u Krasnodaru na jugu Rusije, saopštio je gubernator Krasnodarskog kraja Veniamin Kondratjev.

Zvanična predstavnica ministarstva unutrašnjih poslova Rusije Irina Volk saopštila da je policija uhapsila osumnjičenog za napad nožem na posetioce tržnog centra u Krasnodaru, prenosi Interfaks.

Volk je navela da je "prestupnik" bacio pirotehničko sredstvo u prostoriju u kojoj se nalazi dečji zabavni centar.

Kako je precizirala, uhapšeni je lokalni stanovnik rođen 2007. godine, koga je priveo "hrabri i savesni očevidac".

Prema rečima Volk, mladić je nožem je povredio nekoliko ljudi, među kojima i pripadnika obezbeđenja", a jedna od povređenih osoba preminula od zadobijenih povreda na putu do bolnice.

Na mesto događaja odmah su stigli pripadnici policije i Nacionalne garde Rusije.

Trenutno tamo radi istražno-operativna grupa.

Istražni komitet Rusije za Krasnodarski kraj pokrenuo je krivični postupak zbog napada u tržnom centru u Krasnodaru prema članu 105 Krivičnog zakonika Rusije (ubistvo) i delu 3 člana 30 u vezi sa članom 105 (pokušaj ubistva).

Osumnjičenom je određeno sudsko-psihijatrijsko veštačenje.