Tinejdžerka je prebačena juče u bolnicu u kritičnom stanju nakon što joj je ukazana prva pomoć, navedeno je u saopštenju, prenosi Svisinfo.

Na području Mitenkvaj u zapadnom delu grada još šest osoba zadobilo je lakše povrede zbog oborenih stabala, od kojih su dve su hospitalizovane.

Oluja se kretala od Urdorfa, jugozapadno od grada Ciriha, prema Vinterturu, severoistočno od Ciriha, oko 18 časova i zadržala se nad gradom oko dva sata.

Jedna osoba morala je da bude spasena iz zgrade u kojoj je nivo vode porastao.

Podvožnjak kod stanice Wolishofen bio je poplavljen.

Hitne službe intervenisale su zbog oborenih stabala i grana, blokiranih puteva, opasnosti od struje, letećih krhotina i poplavljenih podruma.

U Cirihu je poremećen tramvajski i autobuski saobraćaj zbog oborenih stabala i oštećenih nadzemnih vodova.

Gradska policija zabeležila je oko 60 prijava zbog oborenih stabala, prodora vode i čamaca koji su se otkačili.

Hitne službe zabeležile su 730 poziva vatrogascima i 130 poziva hitnoj pomoći tokom istog perioda.

Ukupno je širom kantona Cirih izvršeno 680 intervencija vatrogasaca.

Pored grada Ciriha, pogođeni su i regioni Bulah, Basersdorf, Dubendorf, Erlenbach i Meilen.

Oluja je bila deo serije snažnih grmljavinskih nepogoda koje su u petak uveče pogodile Švajcarsku.

Prema podacima SRF Meteo, širom zemlje zabeleženo je više od 15.000 udara groma.