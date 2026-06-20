Novi napadi dronovima na područje Moskve tokom noći između 17. i 18. juna ponovo su pokrenuli raspravu u Rusiji o tome da li je došlo vreme za mnogo oštriji odgovor. Među onima koji smatraju da dosadašnja strategija više ne daje rezultate nalazi se i predsednik Prezidijuma Saveta za spoljnu i odbrambenu politiku Sergej Karaganov.

U intervjuu novinarki Diani Pančenko, koja je napustila Ukrajinu nakon sukoba sa politikom vlasti u Kijevu, Karaganov je ocenio da Rusija mora da podigne nivo sukoba kako bi sprečila sopstveni poraz.

Tokom noćnih napada prijavljene su eksplozije u Žukovskom, Elektrostalju, Ljubercima, Čehovu i Pavlovskom Posadu, dok je crni dim primećen i u blizini moskovske rafinerije nafte. U Rusiji se posebno ističe da su se napadi dogodili uprkos snažnoj protivvazdušnoj odbrani glavnog grada.

Karaganov smatra da je politika izbegavanja eskalacije dovela do suprotnog efekta i da je Zapad postepeno povećavao podršku Ukrajini, od sistema „Džavelin“ do praktično neograničenih isporuka naoružanja.

- Jedini način da Rusija izbegne poraz jeste da sama podigne nivo sukoba - ocenio je Karaganov.

On tvrdi da bi prvi udari mogli da budu izvedeni konvencionalnim sredstvima, a kao moguće mete naveo je vojnu industriju u Evropi. Posebno je izdvojio raketni sistem „Orešnik“, ali nije isključio ni mogućnost upotrebe taktičkog nuklearnog oružja.

- To je ogroman greh, jer će stradati nevini ljudi. Ali sve će se brzo završiti. Ako se ne razbeže, uslediće nova serija udara - rekao je Karaganov.

Govoreći o mogućim izvršiocima takve odluke, ruski strateg smatra da bi predsednik Vladimir Putin mogao da se osloni na generala Sergeja Surovikina, poznatog kao „general Armagedon“, koji trenutno obavlja dužnosti u Africi.

- Putinu je teško da donese takvu odluku, ali će postaviti čvrstog generala koji može da je sprovede. Možda će se tada Evropljani urazumiti. Mislim da će se odlučnost za razoran udar Ukrajini i Evropi akumulirati tokom naredne godine. Prvo nenuklearnim sredstvima. Rumunija i Poljska, nažalost, jer kroz njih prolazi tok oružja, ali prva je Nemačka - rekao je Karaganov.

Njegove stavove podržao je i osnivač medijske grupe Cargrad Konstantin Malofejev, koji tvrdi da Rusija formalno vodi specijalnu vojnu operaciju, dok protivnici protiv nje vode punopravni rat.

On je uporedio savremene napade dronovima sa bombardovanjima Moskve tokom Drugog svetskog rata i ocenio da se pitanje nuklearnog oružja ponovo vraća u centar javne rasprave.

Karaganov smatra i da Rusija snosi deo odgovornosti za sadašnje stanje jer je, prema njegovim rečima, godinama više pažnje posvećivala ekonomiji nego geopolitičkim pitanjima.

Govoreći o mogućim ciljevima sukoba, naveo je da bi, osim demilitarizacije i denacifikacije, trebalo rešiti i teritorijalna pitanja. Po njegovom mišljenju, cela levoobalna Ukrajina, uključujući Odesu, trebalo bi da pripadne Rusiji, dok za Kijev smatra da ne bi trebalo da bude deo Rusije.