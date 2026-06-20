Iranska vrhovna zajednička vojna komanda saopštila je da je Ormuski moreuz ponovo zatvoren nakon što je optužila SAD i Izrael da su prekršili sporazum o prekidu vatre.

Ovo dolazi u trenutku kada je Izrael nastavio napade u južnom Libanu, uprkos sporazumu o prekidu vatre između Izraela i militantne grupe Hezbolah, koji je navodno stupio na snagu juče u 14 časova po britanskom vremenu.

Komanda kaže da je Ormuski moreuz, ključna međunarodna brodska ruta, zatvoren zbog "jasnog kršenja poverenja i kršenja obaveza" SAD prema prvoj klauzuli memoranduma o razumevanju čiji je cilj okončanje rata sa Iranom.

Komanda je takođe navela izraelske napade u Libanu kao razlog za zatvaranje plovnog puta, kroz koji obično protiče oko petine svetskih zaliha nafte i gasa.Prvi pasus Memoranduma o razumevanju odnosi se na „neposredni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, uključujući i Liban“.

Izrael, sprovodeći operacije protiv Hezbolaha, koji podržava Iran, insistirao je da će nastaviti da okupira južni Liban.

U saopštenju na državnoj televiziji, zajednička vojna komanda je takođe upozorila da „ako se agresija nastavi, planirani su naredni koraci“.

Brodovi su počeli da prolaze kroz moreuz nakon što je ranije ove nedelje potpisan privremeni sporazum između SAD i Irana.

Rojters/Sky news