Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je Iran vojno poražen i ponovo oštro kritikovao demokrate, kao i bivše predsednike Baraka Obamu i Džozefa Bajdena, ocenivši da su vodili slabu politiku prema Teheranu.

"Budale sa radikalne levice i 'Damokrate' (pogrdan naziv za demokrate) shvataju koliko smo uspešno vodili naš rat protiv Irana, pri čemu je njihova zemlja vojno potpuno poražena", napisao je on na svojoj mreži Truth Social.

Tramp je naveo da im je bivši američki predsednik Barak Obama samo davao milijarde dolara u gotovini i da nikada nije upotrebio američku tada oslabljenu vojsku da uradi ono što je trebalo kako bi obuzdao Iran, najvećeg svetskog sponzora terorizma.

"Nisu imali nimalo poštovanja prema njemu. Smatrali su da je, poput 'pospanog' Džoa Bajdena, slab i neefikasan lider, i u tome su bili 100 odsto u pravu", istakao je Tramp. On je kazao da se Iran 47 godina izvlačio nekažnjeno za svoja dela, sve dok se nije on pojavio.

"Tada se sve promenilo. Amerika se vratila", poručio je Tramp. Memorandum o razumevanju između SAD i Irana o okončanju rata utvrđuje uslove prekida vatre između dve zemlje, ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, određeno finansijsko olakšanje za Iran i potvrdu iz Teherana da nikada neće proizvoditi nuklearno oružje, objavio je ranije CNN.

Dokument koji su elektronski u sredu potpisali američki predsednik Donald Tramp i iranski predsednik Masud Pezeškijan, obećava Iranu mnogo novca, ukidanjem sankcija Iran može da prodaje svoju naftu, imaće pristup milijardama zamrznute imovine i potencijalno još 300 milijardi dolara dodatnog finansiranja, navela je američka tv mreža.

Predviđeno je da dve strane u roku od najviše 60 dana, uz mogućnost produženja, postignu konačni sporazum kojim bi bili potvrđeni svi elementi dogovora.