Pre nego što je postala poznata, Goca Tržan zarađivala je za život baveći se sasvim običnim poslovima koji nemaju veze sa pevanjem.

Malo ko može da zamisli da je Tržanova svojevremeno želela da pere prozore na pumpi, kada joj je otac dao drugačiji predlog za zaradu.

– Htela sam da radim na pumpi, da perem prozore. Moj teča Marko je tada radio u ‘Jugopetrolu’. Rekla sam to roditeljima, ali me je tata pitao da li bih za 100 maraka kuvala za jednu porodicu mesec dana. Pristala sam i on mi je rekao da ću od sutra biti kuvarica u porodici Tržan. Spremala sam ručak u svojoj kući dok su mama i tata radili i stvarno sam za mesec dana dobila platu od 100 maraka. Imala sam kuvar Steve Karapandže. Nije svako jelo baš uspelo, ali su sve pojeli. Ne bih to uspela da me baka Cvijeta nije naučila da kuvam razna jela– ispričala je svojevremeno Tržanova.

Kasnije je radila kao prodavačica kako bi zaradila za džeparac.

- U srednjoj školi sam prodavala sladoled na Bulevaru. Zaradila sam brdo para. Ali danas mi je sve to predivna uspomena. Teško mi je što moja baka više nije živa. Najviše me je pogodila njena smrt. Ona je bila moja krvna grupa. Bila sam srećno dete jer sam imala onoliko koliko mi je bilo potrebno. Nikad previše, a ni premalo. Bila su to vremena kad smo svi imali manje-više isto. Po tome smo se i prepoznavali. Nosili smo svi iste patike, farmerke - rekla je Goca svojevremeno za domaće medije.

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