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Ovaj trik potpuno menja putovanje avionom: Treba vam samo jedan šal
Snimak je ubrzo postao viralan i prikupio više od 12 miliona pregleda
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