Dugi letovi avionom često predstavljaju pravi izazov, posebno kada je u pitanju spavanje. Mnogi putnici kupuju putne jastuke, oslonce za noge ili druge dodatke kako bi putovanje učinili udobnijim, ali se neretko ispostavi da zauzimaju previše mesta ili ne pružaju očekivanu udobnost.

Upravo zato veliku pažnju na društvenim mrežama privukao je jednostavan trik koji, prema mišljenju mnogih putnika, može da zameni klasični jastuk za vrat. Sve što vam je potrebno jeste – običan šal.

Kako šal može da zameni putni jastuk?

TikTokerka koja objavljuje pod korisničkim imenom "hkisaway" pokazala je kako od običnog šala može da napravi oslonac za glavu tokom leta.

Šal je obmotala oko zadnjeg dela naslona sedišta ispred sebe, vezala ga u čvor kako bi ostao pričvršćen, a zatim glavu smestila u otvor koji je napravila. Na taj način dobila je oslonac koji sprečava da glava pada na jednu stranu tokom spavanja.

Video pogledalo više od 12 miliona ljudi

Snimak je ubrzo postao viralan i prikupio više od 12 miliona pregleda, dok su se u komentarima javili brojni putnici koji su pohvalili ideju.

Posebnu pažnju privukao je komentar osobe koja je navela da već 17 godina radi kao stjuard.

"Radim kao stjuard već 17 godina. Mislim da ovo nikada nisam video. Svaka čast na genijalnosti."

Mnogi su istakli da im se dopada što za ovaj trik nije potrebno kupovati dodatnu opremu niti nositi glomazan putni jastuk.

"Let mi je za tri nedelje i upravo si mi spasila život jer niko nema mesta da nosi putni jastuk tokom celog putovanja", napisao je jedan korisnik.

Iskusni putnici imaju i dodatni savet

Među komentarima se javila i osoba koja tvrdi da ovu metodu koristi godinama. Ona savetuje da se umesto običnog koristi svileni šal, jer je prijatniji za kosu i sprečava njeno naelektrisavanje i mršenje tokom leta.

Prednost ovog trika, prema mišljenju njegovih zagovornika, jeste to što ne zahteva dodatni prtljag niti kupovinu posebnih putnih dodataka. Dovoljno je iskoristiti šal koji se već nalazi u torbi ili koferu.

Ipak, ostaje pitanje koliko je ovakav improvizovani oslonac zaista udoban tokom višesatnih letova. Autorka viralnog videa navela je da će ga uskoro testirati na letu do Balija, koji traje oko šest i po sati, nakon čega će podeliti svoje utiske.