Američka kompanija Meta lobira u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država za zakonsku zaštitu od tužbi koje se odnose na štetu nanetu deci korišćenjem društvenih mreža, uključujući Instagram, dok se suočava sa hiljadama sudskih postupaka koje su pokrenuli mladi korisnici i njihove porodice, javlja Rojters pozivajući se na izvor upoznat sa tim pitanjem.

Prema predloženom zakonskom tekstu u koji je Rojters imao uvid, Meta nastoji da obezbedi imunitet od tužbi u okviru američkog Zakona o bezbednosti dece na internetu (KOSA), koji se trenutno razmatra u Senatu Sjedinjenih Američkih Država.

Ukoliko bi takva odredba bila usvojena i postala deo zakona, mogla bi da ugrozi hiljade postojećih tužbi protiv Mete i drugih internet platformi zbog navodne štete nanete maloletnicima, napominje Rojters.

Predložena odredba predviđa da internet kompanije budu "imune na tužbe i odgovornost prema zakonima saveznih država" kada je reč o zahtevima povezanim sa bezbednošću dece na internetu.

Istovremeno, predlog uključuje i odredbe kojima bi se ograničila primena pojedinih saveznih zakona o zaštiti privatnosti i bezbednosti dece na mreži.

Predstavnica Američkog udruženja za pravosuđe Julija Dankan ocenila je da bi usvajanje takve odredbe praktično onemogućilo sve postojeće i buduće tužbe roditelja, školskih okruga i drugih subjekata protiv kompanija koje razvijaju sisteme veštačke inteligencije ili društvene mreže zbog štete nanete deci.

Prema navodima izvora, Meta je predložila pomenutu odredbu u zamenu za odustajanje od protivljenja zakonu KOSA.

Predlog zakona, čiji su sponzori republikanska senatorka Marša Blekbern i demokratski senator Ričard Blumental, obavezao bi kompanije koje upravljaju društvenim mrežama da preduzmu razumne mere radi sprečavanja određenih štetnih posledica po maloletnike, uključujući zavisničko korišćenje njihovih platformi.

Portparol Marše Blekbern izjavio je da senatorka nije videla sporni predlog i da ga "nikada ne bi razmatrala".

KOSA bi, između ostalog, obavezala kompanije da pažljivo procenjuju i kontrolišu funkcije kao što su beskonačno skrolovanje sadržaja, obaveštenja o aktivnostima korisnika i filteri za fotografije koji menjaju fizički izgled.

Zakon KOSA usvojen je u Senatu 2024. godine velikom većinom glasova, 91 prema tri, ali nije dobio podršku Predstavničkog doma.

Ove godine ponovo je predložen uz podršku lidera republikanske većine u Senatu Džona Tjuna i lidera demokratske manjine Čaka Šumera.

Meta i platforma Jutjub, u vlasništvu kompanije Gugl, suočavaju se sa zahtevima za odštetu u ukupnom iznosu od šest miliona američkih dolara nakon što su početkom ove godine izgubili prvi sudski spor koji je stigao do presude.

Iako američki zakonodavci za sada nisu nagovestili da bi mogli da prihvate predloženi tekst, inicijativa pokazuje kakvu vrstu pravne zaštite Meta pokušava da obezbedi u vreme najznačajnijih pokušaja regulacije internet platformi u SAD još od devedesetih godina prošlog veka.