Ministarstvo odbrane SAD otvoreno je za ponudu Poljske da Vašington tamo otvori stalnu vojnu bazu, izjavio je poljski ministar odbrane Vladislav Kosinjak-Kamiš nakon sastanka sa američkim kolegom Pitom Hegsetom u Briselu.

- Imao sam priliku da danas razgovaram sa ministrom rata, razgovarali smo o kolektivnoj odbrani i saradnji. Sjedinjene Države su pozitivno odgovorile na predlog Poljske da se uspostavi stalna američka vojna baza u Poljskoj - rekao je Kosiniak-Kamiš novinarima u Briselu.

On je dodao da još nije doneta nikakva odluka, a da se američke trupe raspoređene u Poljskoj trenutno redovno rotiraju.

Hegset je u četvrtak najavio preispitivanje raspoređivanja američkih snaga u Evropi i zapretio da će suspendovati neke obaveze SAD prema NATO ako saveznici koje SAD "vuku" ne ispune svoje obaveze u vezi sa odbrambenim troškovima.

Hegset je, obraćajući se ministrima odbrane u sedištu NATO-a u Briselu, rekao da će američka revizija trajati do šest meseci i da će uključivati konsultacije sa Kongresom SAD, koji je usvojio zakon o minimalnom broju američkih snaga u Evropi.