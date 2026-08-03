Tokom letnjih vrućina mnogi imaju problem da zaspe jer se spavaća soba ni uveče ne rashladi dovoljno. Kada temperature ostanu visoke i posle zalaska sunca, san postaje isprekidan, a boravak u zatvorenom prostoru veoma neprijatan.

Iako su klima-uređaj i ventilator najčešće rešenje, ne odgovaraju svima. Nekima smeta buka tokom noći, dok drugi žele da izbegnu veću potrošnju električne energije.

Stručnjaci zato preporučuju jednostavan trik koji može da osveži prostoriju bez dodatnih troškova – potrebno vam je samo malo hladne vode i peškir.

Trik sa vlažnim peškirom

Džon Loles iz kompanije koja se bavi sistemima grejanja i hlađenja kaže da vlažan peškir okačen ispred otvorenog prozora može da rashladi vazduh koji ulazi u prostoriju.

Postupak je veoma jednostavan:

navlažite peškir ili tanji čaršav hladnom vodom;

dobro ga ocedite kako ne bi kapao;

okačite ga ispred otvorenog prozora;

ostavite da vazduh prolazi kroz vlažnu tkaninu.

Na taj način vazduh se delimično hladi pre nego što uđe u sobu.

Zašto ova metoda funkcioniše?

Efekat se zasniva na prirodnom procesu isparavanja.

Kada voda isparava sa površine peškira, za to joj je potrebna toplota koju preuzima iz okolnog vazduha. Zbog toga vazduh koji prolazi kroz vlažnu tkaninu može biti nešto hladniji nego pre prolaska.

Iako ova metoda ne može da zameni klima-uređaj tokom ekstremnih vrućina, može da doprinese prijatnijoj temperaturi u prostoriji, naročito tokom večernjih sati.

Kako pravilno koristiti vlažan peškir?

Da bi trik dao najbolje rezultate, važno je da peškir bude vlažan, ali ne natopljen vodom.

Ako je previše mokar, može povećati vlagu u prostoriji i otežati strujanje vazduha.

Za još bolji efekat:

provetravajte prostoriju kada je napolju svežije nego unutra;

tokom dana držite spuštene roletne ili navučene zavese;

po potrebi ponovo nakvasite peškir kada se osuši.

Neki ovaj trik koriste i tako što okače vlažan peškir na vrata sobe ili u blizini mesta kroz koje vazduh ulazi, kako bi dodatno pojačali osećaj svežine.

Iako nije zamena za klima-uređaj, ova jednostavna metoda može da pomogne da spavaća soba bude prijatnija za odmor tokom tropskih noći.