Rusija će odlučno i razorno odgovoriti na agresiju bilo koje zemlje NATO-a protiv bilo kog ruskog regiona, izjavila je Marija Zaharova, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

- U slučaju agresije bilo koje zemlje NATO-a protiv bilo kog ruskog regiona, niko ne bi trebalo da sumnja: naš odgovor inicijatorima ove lude avanture biće odlučan i razoran - rekla je Marija Zaharova tokom brifinga.

Istovremeno, Zaharova je poručila da će Moskva preduzeti efikasne i oštre mere odmazde protiv nezakonitih antiruskih sankcija koje je Evropska unija usvojila 15. juna.

Ona je napomenula da su ova ograničenja usmerena na pojedine ruske fizičke i pravne subjekte, kao i na brojne strane kompanije.

- Oni (EU) ne primećuju koliko su neefikasne i samoinkriminišuće sve ove mere pritiska sankcijama. Iz nekog razloga, oni ne razumeju da štete sebi, pre svega sebi i svetu, jer sve njihove priče o brizi za sudbinu sveta, bezbednost hrane i energenata, poništavaju ove sankcije, koje sada uvode ne samo protiv Rusa, Rusije i ruskih kompanija, već i protiv predstavnika drugih zemalja - napomenula je Zaharova.

Poslednjih godina, Ruska Federacija primetila je neviđenu aktivnost NATO-a duž svojih zapadnih granica. Alijansa proširuje svoje inicijative i to naziva "obuzdavanjem ruske agresije". Ruske vlasti su više puta izrazile zabrinutost zbog gomilanja snaga bloka u Evropi.

Rusko ministarstvo spoljnih poslova je više puta ponovilo da Rusija ostaje otvorena za dijalog sa Severnoatlantskim savezom, ali na ravnopravnoj osnovi, i da Zapad mora da napusti svoju politiku militarizacije kontinenta.