Dve za sada neidentifikovane osobe napale su Mihaela Majstera, poslanika pokrajinskog parlamenta iz nemačke opozicione stranke Alternativa za Nemačku (AfD), na severu zemlje, javlja Bild pozivajući se na policiju Rostoka.

- U četvrtak uveče, dva nepoznata muškarca prišla su 51-godišnjem poslaniku AfD u državnom parlamentu Mihaelu Majsteru i upotrebila fizičku silu protiv njega - navodi se u saopštenju.

U napadu je Majster zadobio povredu ruke. Prema navodima policije, napadači su ga, osim fizičkog napada, i vređali.

Nakon incidenta, poslanik je sam pozvao policiju i potom je prebačen u bolnicu. Posle pregleda pušten je na ambulantno lečenje.

Majster je izjavio da se sada oseća dobro i da se sve dogodilo veoma brzo.

- Sve je trajalo svega nekoliko sekundi - rekao je on.

Prema njegovim rečima, jedan od napadača imao je oštar predmet kojim ga je posekao, ali ga je ranac koji je nosio zaštitio od težih povreda.

Incident se dogodio u trenutku kada najnovije ankete pokazuju rast podrške Alternativi za Nemačku. Prema pisanju nemačkog javnog servisa Tagešau, AfD je u pojedinim istraživanjima javnog mnjenja prestigao Hrišćansko-demokratsku uniju kancelara Fridriha Merca.

Policija je pokrenula istragu i traga za napadačima.