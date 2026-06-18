Teško da danas ima nekoga ko se ne seća domova u kojima je ovaj detalj bukvalno i vizuelno "grejao" prostor – tepih, odnosno deblja prostirka na zidu.

Bilo da je u pitanju prostor iznad bračnog kreveta ili zid iza kauča u dnevnoj sobi, on je često bio ukrašen debelim plišanim ili vunenim tkanim tepihom koji je imao dvostruku ulogu: dekorativnu i izolacionu.

Od jelena u šumi do egzotičnih tigrova

Najpopularniji i najpoznatiji dezeni tog vremena imali su vrlo specifične motive koji su se smatrali vrhuncem kućnog uređenja:

Prirodni pejzaži: Čuveni motivi jelena u šumi, bistrih potoka i planinskih vrhova.

Egzotične scene: Prikazi divljih lavova, tigrova i različiti orijentalni motivi.

Dizajn: Sa resama na dnu i sjajnom, gotovo baršunastom površinom, ovi tepisi su prostoriji davali specifičnu "težinu" i toplinu koja se tada smatrala čistim luksuzom.

Pored plišanih varijanti, postojali su i pravi tkani vuneni ćilimi i tapiserije, često ručno rađeni na razboju. Oni su se kačili na zidove i u građanskim i u seoskim kućama. Zimi su čuvali toplotu i sprečavali da se spava uz hladan malter, a istovremeno su bili i jasni statusni simboli koji su pokazivali koliko je domaćinstvo imućno i "uređeno".

Nostalgija koja se danas skupo plaća na buvljacima

Ono što je nekada bilo standard u svakoj kući, a potom preko noći proglašeno za kič i proterano u podrume i na tavane, danas je postalo dragoceni komad prošlosti sa potpuno novom vrednošću.

Danas su ovi zidni tepisi postali predmet velike nostalgije. Sve češće se traže po buvljacima, pijacama i sajtovima za stare oglase. Ljudi ih kupuju kao autentičnu retro dekoraciju koja unosi duh prošlog vremena u savremene stanove. Primerci koji su decenijama stajali na zidovima baka i deka sada menjaju vlasnike i ulaze u moderne enterijere kao vrhunski vintage detalj sa pričom.

Veliki povratak u prodavnice nameštaja

Iznenađujuće, ali nisu samo buvljaci ti koji oživljavaju ovaj trend 20. veka. Tepih za zid se danas ponovo može naći u redovnoj ponudi modernih radnji koje prodaju nameštaj i opremu za kuću.