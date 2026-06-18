Nemanja Starović, ministar za evropske integracije u Vladi Republike Srbije, na brutalan način je prokomentarisao izjavu Borka Stefanovića, potrčka Dragana Đilasa, koji je na društvenoj mreži X otkrio da je u Briselu imao sastanak sa belgijskim ministrom spoljnih poslova.

"Bivši Borislav u pohodu protiv otvaranja Klastera 3, epizoda 479... Blokaderi kao blokaderi, jedino što umeju jeste da opstruišu, opanjkavaju, sprečavaju i zaustavljaju, ali i u tome će na koncu biti neuspešni, jer SRBIJA POBEĐUJE." , poručio je Starović.