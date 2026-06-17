Američki predsednik Donald Tramp zapretio je danas da će Sjedinjene Američke Države bombardovati Iran, ukoliko se konačni dogovor sa Teheranom ne postigne u roku od 60 dana od potpisivanja Memoranduma između SAD i Irana.

Tramp je rekao, na konferenciji za novinare pre nego što će napustiti samit G7 u Evijanu u Francuskoj, da će podeliti kopije Memoranduma o razumevanju između SAD i Irana koji bi trebalo da bude potpisan u petak u Švajcarskoj, preneo je Skaj njuz.

Tramp je istakao da ne želi da SAD ponovo napadnu Iran, ali da će to morati da urade, ako se Teheran ne bude pridržavao sporazuma zbog toga što, kako je naveo, nikada neće dozvoliti da Teheran ima nuklearno oružje.

Američki predsednik je rekao da se Iran Memorandumom obavezao da neće imati nuklearno oružje i da se to jasno vidi u tom dokumentu. Tramp je ocenio da bi se u Iranu dogodila "ekonomska katastrofa" da su SAD nastavile napade.

"Nisam želeo da vidim ekonomsku katastrofu", naveo je Tramp.

Prema njegovim rečima, nova grupa iranskih lidera je "veoma pametna" i "daleko manje radikalizovana".

Tramp je naveo da se sporazumom postignutim sa Iranom postiže sve što su SAD nameravale da postign, "čak i mnogo više" jer se memorandumom, kako je istakao, predviđa okončanje trenutnog sukoba, ponovo se otvara Ormuski moreuz i sprečava Iran da dobije nuklearno oružje.