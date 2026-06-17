Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će sutra radove i prisustvovati spajanju glavne mostovske konstrukcije na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora u Novom Sadu.

Kako je saopštila Služba za saradnju s medijima predsednika Republike, obilazak će početi u 9 časova.

Spajanje glavne konstrukcije predstavlja jednu od najvažnijih faza izgradnje mosta, koji je deo Fruškogorskog koridora, jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u Srbiji.

Izgradnjom koridora očekuje se značajno rasterećenje saobraćaja kroz Novi Sad i bolja povezanost Srema, Bačke i ostatka zemlje.