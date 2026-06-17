Američki predsednik Donald Tramp izrazio je naklonost prema egipatskom predsedniku Abdelu Fatahu el-Sisiju tokom samita G7 u Francuskoj.

Tokom susreta sa egipatskim predsednikom, Tramp se prisetio njihovog prvog susreta.

– Sreo sam ga na početku kampanje, kada smo se „Pokvarena Hilari“ i ja kandidovali. Rekli su mi da je predsednik Egipta ovde. To je bila velika stvar. Zaljubio sam se u njega čim sam ga video. Duboko smo se zaljubili. Nije čak ni želeo da vidi Hilari. Rekao je: „Ti ćeš pobediti, ja ne želim da je upoznam“. Sećate se toga? Dakle, imali smo dobar odnos od samog početka – rekao je Tramp.

El-Sisi, koga pojedine organizacije za ljudska prava optužuju za brojna kršenja ljudskih prava i diskriminaciju, godinama važi za jednog od Trampovih saveznika.

Na istom samitu Tramp se osvrnuo i na memorandum o razumevanju sa Iranom, čiji sadržaj još nije zvanično objavljen. Zapretio je vojnom akcijom ukoliko Teheran ne bude poštovao sporazum.

– To je memorandum o razumevanju. Ako mi se ne sviđa, ako se ne ponašaju kako treba, vratićemo se pucanju na njih – bacaćemo bombe pravo na njihove glave – rekao je Tramp.

Nedugo zatim pohvalio je sporazum i kritikovao nuklearni sporazum koji je administracija Baraka Obame postigla sa Iranom.

– On je pokušao da se izvuče mitom, ja nisam. Dao im je 1,7 milijardi dolara u kešu. Znate šta su Iranci uradili? Smejali su se Obami i govorili da je glupi kučkin sin – izjavio je Tramp.

Kontroverza oko sporazuma sa Iranom

Prema navodima CNN-a i Blumberga, koji tvrde da su imali uvid u nacrt memoranduma od 14 tačaka, sporazum predviđa formiranje investicionog fonda vrednog 300 milijardi dolara za obnovu Irana, uz učešće SAD i saveznika iz Persijskog zaliva.

Međutim, Bela kuća je odbacila te tvrdnje.

Direktor za komunikacije Stiven Čeung izjavio je da navodni dokument koji je objavio CNN ne odgovara stvarnom tekstu memoranduma.

Sam Tramp je takođe odbacio te navode.

– To je lažno. Ne ulažemo ni deset centi. Ljudi mogu da odluče da to urade, ali to je na njima – rekao je Tramp, ocenivši da je reč o „lažnoj priči“.

Dok zvanični tekst sporazuma ne bude objavljen, ostaje nejasno da li će doći do deblokade milijardi dolara zamrznute iranske imovine i pod kojim uslovima.