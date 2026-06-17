Beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko izneo je nove detalje o faktorima koji su, prema njegovoj oceni, doveli do neuspeha ruskog prodora ka Kijevu tokom prvih nedelja rata u Ukrajini.

On smatra da je sukob mogao brzo da se završi u korist Rusije, jer su ruske snage u to vreme bile nadomak ukrajinske prestonice.

– U to vreme, ne samo ja, već svi u svetu su razumeli da će se rat brzo završiti ruskom pobedom. To je bilo prvenstveno zato što su Rusi bili u Kijevu – rekao je Lukašenko.

Prema njegovim rečima, pojedini političari i uticajne grupe tražili su od ruskog predsednika Vladimira Putina da obustavi napredovanje i pristane na mirovni sporazum.

– Pre tog povlačenja svi su razumeli da su dani Ukrajine odbrojani – rekao je beloruski predsednik.

On tvrdi da je Moskva smatrala da postoji realna šansa za postizanje mira.

– Verovatno su ga te snage prevarile. Bio je to Vatikan. I iznenađujuće, jevrejski lobi, Izraelci. Rekli su u ime Zelenskog: „To je to, idemo ka miru, slažemo se“ – izjavio je Lukašenko.

Pominjanje „jevrejskog lobija“, kako navode pojedini analitičari, moglo bi da se odnosi na tadašnje posredničke napore izraelskog premijera Naftalija Beneta.

Rusko Ministarstvo odbrane je 29. marta 2022. godine objavilo da smanjuje vojne aktivnosti oko Kijeva i Černigova, dok su zapadni izvori taj potez uglavnom tumačili kao operativno pregrupisavanje, a ne kao politički ustupak.

Na početku rata ruske snage napredovale su ka Kijevu iz više pravaca, uključujući jedinice koje su se kretale iz Belorusije. Međutim, krajem marta i početkom aprila usledilo je brzo povlačenje i prebacivanje dela snaga na istok Ukrajine.

Odluka o povlačenju iz okoline Kijeva izazvala je brojne kritike među pojedinim ruskim analitičarima i vojnim komentatorima, koji smatraju da je time produžen rat i pogoršan strateški položaj Rusije.