Razlog je podatak prikazan preko svake države, a posebno broj koji stoji iznad Srbije – 55 odsto.

Mapa, prema navodima autora objave, prikazuje procenat ljudi u evropskim zemljama koji veruju u Boga. Podaci su zasnovani na istraživanju European Values Study iz 2017. godine, sprovedenom na reprezentativnim uzorcima punoletnih građana u 34 evropske države.

Najmanji procenat zabeležen na severu i zapadu Evrope

Prema prikazanim podacima, pojedine zemlje zapadne i severne Evrope imaju znatno niži procenat stanovništva koje se izjasnilo da veruje u Boga.

Na karti je Nemačka označena sa 10 odsto, dok Švedska i Island imaju po 11 odsto. Francuska je prikazana sa 14 procenata.

Sa druge strane, zemlje istočne i jugoistočne Evrope beleže znatno više vrednosti.

Gde se nalazi Srbija?

Kada je reč o regionu, Bosna i Hercegovina prednjači sa 70 odsto, a slede Crna Gora sa 66 i Severna Makedonija sa 64 odsto.

Srbija je na mapi označena sa 55 procenata, dok su iza nje Grčka sa 54 odsto i Slovenija sa 30 procenata.

U sličnoj grupi nalaze se i Rumunija sa 59 odsto, Albanija sa 58 i Bugarska sa 63 odsto.

Među većim evropskim državama, Poljska je prikazana sa 36 odsto, dok Rusija ima 34, a Italija, Španija i Ukrajina po 31 procenat.

Korisnici zbunjeni: „Na šta se tačno odnose podaci?“

Objava je izazvala brojne komentare i polemike na društvenim mrežama. Mnogi korisnici izrazili su sumnju u tačnost prikazanih procenata, smatrajući da bi u pojedinim državama broj vernika mogao biti znatno drugačiji.

Jedan komentar posebno je privukao pažnju:

„Da li se ovde misli na ljude koji veruju u Boga ili na one koji redovno posećuju verske obrede?“

Upravo zbog takvih pitanja, mnogi su tražili dodatna objašnjenja metodologije istraživanja na kojoj je karta zasnovana.

Podaci stari nekoliko godina

Važno je naglasiti da su prikazane brojke preuzete iz istraživanja sprovedenog 2017. godine. Od tada su se društvene okolnosti i stavovi stanovništva u mnogim zemljama mogli promeniti, pa današnji rezultati ne moraju u potpunosti odgovarati podacima sa karte.