Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je treći dan završnog ispita u osnovnim školama tokom koga su učenici osmog razreda polagali jedan od pet predmeta po izbor, protekao u najboljem redu i da je time mala matura uspešno završena.

"Prema informacijama sa terena nije bilo nepravilnosti niti odstupanja od utvrdjenih procedura. Polaganjem trećeg testa iz izbornog predmeta uspešno je završen ovogodišnji završni ispit za učenike osmog razreda", rekao je ministar, saopšteno je iz Ministarstva prosvete.

Učenici su danas rešavali testove iz jednog od pet predmeta po izboru geografije, biologije, istorije, hemije i fizike i imali su na raspolaganju 120 minuta da urade zadatke.

U ponedeljak, 15. juna i utorak, 16. juna, osmaci su polagali testove iz srpskog/maternjeg jezika i matematike.

Preliminarni rezultati biće dostupni 19. juna na nivou škole i portalu Moja srednja škola, a istog dana biće omogućeno i podnošenje prigovora na rezultate završnog ispita.

Kako se navodi, konačni rezultati biće objavljeni u 22. juna. 2026. godine, a lista opredeljenja za upis u srednju školu moći će da se podnese putem portala Moja srednja škola i neposredno u školi 23. i 24. juna.

Objavljivanje konačnih rezultata raspodele po školama i obrazovnim profilima u osnovnim i srednjim školama biti 29. juna. 2026. godine, navodi se u saopštenju.