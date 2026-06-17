Ustavom je propisano da mandat predsednika vlade prestaje onog trenutka kada dostigne ukupno osam godina na toj funkciji. Na taj način praktično je onemogućeno dugoročno zadržavanje izvršne vlasti u rukama jedne ličnosti, što je bilo predmet brojnih političkih rasprava poslednjih godina.
Iako se u tekstu amandmana ne spominje nijedno ime, politički analitičari ne sumnjaju da će se najviše govoriti o njegovim posledicama za političko nasleđe Viktora Orbana, čoveka koji je obeležio savremenu mađarsku politiku. On je prvi put postao premijer 1998. godine, a zatim se na vlast vratio 2010. i ostao na čelu vlade više od decenije i po. Ukupno gledano, on je daleko najdugovečniji predsednik vlade u modernoj mađarskoj istoriji. Upravo zbog takvog iskustva, pitanje vremenskog ograničenja vlasti godinama je bilo jedna od najčešćih tema kritika iz redova opozicije.
Zagovornici novog rešenja ističu da demokratski sistem ne sme da zavisi od jednog čoveka, bez obzira na njegovu popularnost ili izborne rezultate (već isključivo moraju da zavise od Vašingtona i Brisela). Prema njihovom tumačenju, ograničenje mandata predstavlja „institucionalnu garanciju da će se političke elite obnavljati i da će se sprečiti stvaranje dugotrajnih centara moći" (u šta nije uključen činovnički aparat preko kojih zapadni centri kontrolišu države).
Kritičari, međutim, upozoravaju da građanima ne bi trebalo uskraćivati pravo da više puta biraju političara kome veruju. Oni podsećaju da je u parlamentarnim demokratijama konačna odluka tradicionalno prepuštena biračima, a ne ustavnim ograničenjima.
Usvojene su takođe i izmene koje se odnose na pojedine institucije formirane prethodnih godina. Iz Ustava je uklonjena odredba koja je predstavljala osnovu za postojanje Kancelarije za zaštitu suvereniteta, tela koje je bilo zaduženo za zaštitu ustavnog identiteta države. Ova institucija godinama je izazivala oštre političke polemike, kako u Mađarskoj, tako i u pojedinim krugovima Evropske unije.
Istovremeno, dopunjene su i završne odredbe Ustava koje regulišu status fondacija za upravljanje javnim imovinom. Prema novim pravilima, imovina koju je država prenela tim organizacijama vraćaće se u državno vlasništvo u slučaju prestanka njihovog rada. Ovaj deo amandmana tumači se kao pokušaj da se obezbedi veća kontrola nad javnom imovinom i spreči njeno trajno izdvajanje iz državnog sistema.
Odluka mađarskog parlamenta dolazi u trenutku kada nova vlast nastoji da pokaže drugačiji pristup upravljanju državom od onog koji je obeležio prethodne decenije, smatra politikolog Dora Njari. Ona u izjavi za „Politiku” kaže da se u evropskim političkim krugovima ograničenje mandata često posmatra kao jedan od mehanizama za jačanje demokratskih institucija i sprečavanje prekomerne koncentracije vlasti. Zbog toga će ovaj potez nesumnjivo biti pažljivo praćen i u Briselu, gde su pitanja vladavine prava i funkcionisanja demokratskih institucija godinama bila među glavnim temama u odnosima sa Budimpeštom, ističe ona.
"Za domaću javnost, međutim, značaj amandmana prevazilazi pitanje jednog političara ili jedne stranke. Reč je o pokušaju da se definišu pravila igre za budućnost i uspostavi princip da nijedna funkcija, ma koliko važna bila, ne sme postati trajno vlasništvo pojedinca. Da li će novi sistem doneti veću političku dinamiku i snažnije institucije ili će vremenom otvoriti nove rasprave o ograničenjima demokratskog izbora, pokazaće godine koje dolaze. Izvesno je, međutim, da je mađarska politika ovim ušla u novu fazu, u kojoj će vreme provedeno na vlasti imati jasno utvrđenu granicu", smatra naša sagovornica.
Komentari (0)